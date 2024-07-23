Два роки з дня загибелі командира одеської 28-ї бригади Віталія Гуляєва

Для багатьох Віталій Гуляєв запам’ятався щирим другом із дуже веселою життєрадісною вдачею. Під його командуванням 28-та ОМБр зіграла величезну роль в обороні Одеси та Одеської області, а потім призупинила наступ російських військ на Миколаїв.

Саме він мав одним із перших заходити у визволений одеськими лицарями Херсон. В історію України Віталій увійде хоробрим воїном.

Нагадаємо, командир 28-ї бригади полковник Віталій Гуляєв загинув смертю хоробрих 23 липня 2022 року в бою з російськими окупантами.

Після його загибелі 28-ту окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового походу очолив полковник Юрій Мадяр.

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