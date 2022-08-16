Новости Одессы и Одесской области

У 28-й одесской мехбригады – новый командир

У 28-й одесской мехбригады – новый командир

Полковник Юрий Мадяр возглавил 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего похода.

Информация об этом появилась в украинской версии Википедии.

Новому командиру 38 лет, ранее он был начальником штаба 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Родился Юрий Мадяр в селе Канора Закарпатской области. В 2014 году командовал танковой ротой, затем танковым батальоном 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Галицкого.

Участвовал в освобождении ряда населенных пунктов Донецкой области, проявил себя как отличный тактик.

Награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІІ и ІІ степеней.

Напомним, бывший командир 28-й бригады полковник Виталий Гуляев погиб смертью храбрых 23 июля 2022 года в бою с российскими оккупантами.

«Одесская Жизнь» рассказывала, как в Одессе простились с командиром и офицерами 28-й бригады.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить