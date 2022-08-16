У 28-й одесской мехбригады – новый командир

Полковник Юрий Мадяр возглавил 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего похода.
Информация об этом появилась в украинской версии Википедии.
Новому командиру 38 лет, ранее он был начальником штаба 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
Родился Юрий Мадяр в селе Канора Закарпатской области. В 2014 году командовал танковой ротой, затем танковым батальоном 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Галицкого.
Участвовал в освобождении ряда населенных пунктов Донецкой области, проявил себя как отличный тактик.
Награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІІ и ІІ степеней.
Напомним, бывший командир 28-й бригады полковник Виталий Гуляев погиб смертью храбрых 23 июля 2022 года в бою с российскими оккупантами.
«Одесская Жизнь» рассказывала, как в Одессе простились с командиром и офицерами 28-й бригады.