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Сегодня День рождения у Натальи Андрейченко

Сегодня День рождения у Натальи Андрейченко

Сегодня, 3 мая, День рождения празднует российская, американская и советская актриса Наталья Андрейченко. Ей исполняется 65 лет.

Родилась Наталья в Москве в 1956 году, закончила ВГИК, где училась в мастерской Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. Дебютировала в кино в 1975 году в фильмах «От зари до зари» и «Колыбельная для мужчин».

Первый крупный успех к ней пришел после роли в «Сибириаде», которая вышла на экраны в 1979 году. Но больше всего Андрейченко запомнилась по ролям Мэри Поппинс в телевизионном фильме Леонида Квинихидзе «Мэри Поппинс, до свидания!» и Любы Антиповой в мелодраме «Военно-полевой роман».

За роль в фильме «Прости» её назвали лучшей актрисой года по версии журнала «Советский экран», а за роль Катерины Измайловой в фильме «Леди Макбет Мценского уезда» её номинировали на кинопремию «Ника» в категории «лучшая женская роль».

В 1991 году Наталья эмигрировала в США к мужу, Максимилиану Шеллу.

В 1996 году совместно с группой Natasha & GooSee записала альбом MOST, где выступила в роли вокалистки.

В 2005 году вернулась в Россию, а с 2012 года живет в основном в Мексике.

В 2010 год, стала одним из членов жюри украинского шоу талантов «Украина слезам не верит».

Фото: 7days.ru

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