Сегодня День рождения у Марины Влади

Сегодня, 10 мая, День рождения отмечает французская актриса и последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади. Ей исполняется 83 года.

Марина родилась в 1938 году недалеко от Парижа, в коммуне Клиши-ла-Гаренн. Её отцом был оперный певец Владимир Поляков, покинувший Россию во время Первой мировой войны, а матерью — балерина Милица Энвальд, переехавшая во Францию в 1919 году. Марина была младшей среди четырёх дочерей в семье.

В 11 лет она снялась в итальянском фильме «Летняя гроза». Позже сёстры образовали трио «Сёстры Поляковы», исполняющее русские народные песни, а также играли в чеховских «Трёх сёстрах» в парижском театре Эберто.

После смерти отца Марина взяла псевдоним «Влади». Она играла роли девушек славянского происхождения в картинах, снятых по произведениям российских классиков: Чехова, Толстого, Достоевского, Куприна и других.

Первым мужем актрисы был актер и режиссёр Робер Оссейн, вторым — пилот и владелец авиакомпании в Африке Жан-Клод Бруйе. Третьим супругом стал поэт и актер Владимир Высоцкий, с которым она прожила в Советском Союзе с 1970 по 1980 год. После смерти Высоцкого вернулась во Францию и вышла замуж за врача-онколога Леона Шварценберга, скончавшегося в 2003 году.

Воспоминания о Высоцком Влади описала в своей книге «Владимир, или Прерванный полёт…». В 2006 году совместно с режиссёром Жаном-Люком Тардьё она поставила одноименный спектакль.

Фото: voici.fr