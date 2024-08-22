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Дотошная мама и роковая женщина: двойная жизнь Ольги Сумской на экране и за кадром

Дотошная мама и роковая женщина: двойная жизнь Ольги Сумской на экране и за кадром

Сегодня, 22 августа Ольга Сумская отмечает 58 лет. Своего возраста самая украинская «Роксолана» не стыдится. Наоборот — подчеркивает, что в ее годы ею интересуются молодые люди, которые годятся ей в сыновья. Это вызывает ревность ее мужа, актера Виталия Борисюка, который когда-то отбил Сумскую у ее первого мужа, актера Евгения Паперного. Ольга считает, что подобные «страсти-мордасти» лишь укрепляют супружеский союз и не дают потерять интерес друг к другу.

В чем же секрет ее вечной молодости?

Актриса Ольга Сумская убеждена, что долго оставаться молодой и красивой может каждая женщина. Главное — не лениться и каждый день работать над собой. В 2011 году она даже книгу написала «Ольга Сумська. Секрети краси». В которой использовала рецепты своих бабушек и прабабушек, которые хранились в их семье на потертых клочках бумаги и в старых тетрадках. Так что теперь этими знаниями может воспользоваться каждая украинка. Она не любит тратить деньги на дорогие наряды, украшения и косметику, считает себя «дотошной мамой» и старается все делать с любовью.

Я все делаю с любовью

Ольга Сумская знает все секреты красоты

Что бы я ни делала, будь то уборка или готовка, иначе просто не умею — так меня воспитали родители. И не считаю это героическим поступком. Успевали же как-то наши прабабушки родить, воспитать, прокормить в военное лихолетье шестнадцать детей, как моя прабабушка по папиной линии Анастасия Мефодиевна, на которую я очень похожа. Невероятная приспособленность женщины к этой жизни, ее сила и мощь позволяла женщине оставаться женщиной всегда, в самые страшные и трудные времена, и из любой ситуации выходить достойно. Надеюсь, эти качества я смогла передать и своим дочерям.

Слово «успех» означает — успеть все

Ольга Сумская знает все секреты красоты

Как это сделать? Если вы поставите перед собой цель, это уже половина успеха, дальше надо просто идти к ней. И жертвовать ничем не надо, достаточно просто много работать. Не понимаю, как можно, находясь на съемочной площадке с утра и до вечера, ни разу не позвонить и не поинтересоваться, как дела у мужа и детей. Я очень дотошная мама, которая всем интересуется и абсолютно во все вникает. Мне вообще до всего есть дело. Меня хватает даже на общественную деятельность, я успеваю еще и какую-то спортивную площадку сделать для жителей нашего района.

После «Роксоланы» у меня был первый самый долгий перерыв в карьере — четыре года. Причина банальна — украинское кинопроизводство в конце 1990-х «лежало в руинах». Поэтому когда мне предложили сыграть роль сплетницы в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Макса Паперника, я обрадовалась.

Это была замечательная возможность выскочить из клише «Роксоланы» и сыграть что-то новое. Я четко понимала одно — нужно дать жару, нужно «заискрить»! И придумала себе весь свой облик: нос картошечкой, смешную красную «хустку» и здоровенную розу на платочек. Мой партнер Андрей Данилко, с завистью посмотрев на мой шикарный вид, тут же заявил: «Дура с розой!» (Примечательно, что после выхода мюзикла в образе Верки Сердючки тоже появилась большая роза на головном уборе — Ред.).

У фильма «Бес Пор Но» Александра Шапиро, к сожалению, очень непростая судьба. В прокат он, по-моему, так и не вышел — я его до сих пор так и не смогла посмотреть. А все почему? Картина рассказывает о школьниках, которые снимают порно. Видимо, это и отпугнуло прокатчиков. А ведь на самом деле это только звучит так — а на деле получилась очень симпатичная комедия. Знаю, что ее один раз показывали на Одесском кинофестивале в 2011 году, но меня на премьеру тогда никто не позвал. (Сумская сыграла в фильме роль мачехи — Ред.).

Совет от Ольги Сумской: «В борьбе за красоту я использую все, что есть в холодильнике, начиная от сметаны и заканчивая оливковым маслом, которое все время стоит у меня в ванной. С утра мы пьем чай с медом и лимоном, едим финики. На двух финиках можно продержаться до одиннадцати-двенадцати часов дня — в это время у нас завтрак, состоящий из большой миски фруктового салата. Если вы не можете без хлеба, через час можно съесть тост с маслом — ура, эти продукты можно сочетать! Но боже вас сохрани сочетать картофель с рыбой, а хлеб с мясом».

Фильмы с Ольгой СУМСКОЙ

Ольга Сумская знает все секреты красоты

  • «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1983),
  • «По зову сердца» (1985),
  • «И в звуках память отзовется» (1986),
  • «Карпатское золото» (1991),
  • «Голос травы» (1992),
  • «Четыре листа фанеры, или Два убийства в баре» (1992),
  • сериал «Роксолана» (1997),
  • мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» (2001),
  • «Я — кукла» (2001),
  • «Странное рождество» (2006),
  • мюзикл «Возвращение мушкетеров» (2009),
  • «Бес Пор Но» (2010),
  • «Контригра» (2011),
  • «Последняя роль Риты» (2012),
  • «Гречанка» (2014),
  • сериал «Лучшая неделя моей жизни» (2016),
  • сериал «Нити судьбы» (2016),
  • фильм Я, ты, он, она (2018),
  • сериал Крепостная (2019).

Источники: viva, tsn, ivona

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Алена Швец ПРОФИЛЬ
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Mad Michael
Mad Michael
7 лет назад

фильм вечера на хуторе близ диканьки.год выпуска 1961 замечательный режиссер А.Роу.

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