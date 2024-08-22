Дотошная мама и роковая женщина: двойная жизнь Ольги Сумской на экране и за кадром

В чем же секрет ее вечной молодости?

Актриса Ольга Сумская убеждена, что долго оставаться молодой и красивой может каждая женщина. Главное — не лениться и каждый день работать над собой. В 2011 году она даже книгу написала «Ольга Сумська. Секрети краси». В которой использовала рецепты своих бабушек и прабабушек, которые хранились в их семье на потертых клочках бумаги и в старых тетрадках. Так что теперь этими знаниями может воспользоваться каждая украинка. Она не любит тратить деньги на дорогие наряды, украшения и косметику, считает себя «дотошной мамой» и старается все делать с любовью.

Я все делаю с любовью

Что бы я ни делала, будь то уборка или готовка, иначе просто не умею — так меня воспитали родители. И не считаю это героическим поступком. Успевали же как-то наши прабабушки родить, воспитать, прокормить в военное лихолетье шестнадцать детей, как моя прабабушка по папиной линии Анастасия Мефодиевна, на которую я очень похожа. Невероятная приспособленность женщины к этой жизни, ее сила и мощь позволяла женщине оставаться женщиной всегда, в самые страшные и трудные времена, и из любой ситуации выходить достойно. Надеюсь, эти качества я смогла передать и своим дочерям.

Слово «успех» означает — успеть все

Как это сделать? Если вы поставите перед собой цель, это уже половина успеха, дальше надо просто идти к ней. И жертвовать ничем не надо, достаточно просто много работать. Не понимаю, как можно, находясь на съемочной площадке с утра и до вечера, ни разу не позвонить и не поинтересоваться, как дела у мужа и детей. Я очень дотошная мама, которая всем интересуется и абсолютно во все вникает. Мне вообще до всего есть дело. Меня хватает даже на общественную деятельность, я успеваю еще и какую-то спортивную площадку сделать для жителей нашего района.

После «Роксоланы» у меня был первый самый долгий перерыв в карьере — четыре года. Причина банальна — украинское кинопроизводство в конце 1990-х «лежало в руинах». Поэтому когда мне предложили сыграть роль сплетницы в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Макса Паперника, я обрадовалась.

Это была замечательная возможность выскочить из клише «Роксоланы» и сыграть что-то новое. Я четко понимала одно — нужно дать жару, нужно «заискрить»! И придумала себе весь свой облик: нос картошечкой, смешную красную «хустку» и здоровенную розу на платочек. Мой партнер Андрей Данилко, с завистью посмотрев на мой шикарный вид, тут же заявил: «Дура с розой!» (Примечательно, что после выхода мюзикла в образе Верки Сердючки тоже появилась большая роза на головном уборе — Ред.).

У фильма «Бес Пор Но» Александра Шапиро, к сожалению, очень непростая судьба. В прокат он, по-моему, так и не вышел — я его до сих пор так и не смогла посмотреть. А все почему? Картина рассказывает о школьниках, которые снимают порно. Видимо, это и отпугнуло прокатчиков. А ведь на самом деле это только звучит так — а на деле получилась очень симпатичная комедия. Знаю, что ее один раз показывали на Одесском кинофестивале в 2011 году, но меня на премьеру тогда никто не позвал. (Сумская сыграла в фильме роль мачехи — Ред.).

Совет от Ольги Сумской: «В борьбе за красоту я использую все, что есть в холодильнике, начиная от сметаны и заканчивая оливковым маслом, которое все время стоит у меня в ванной. С утра мы пьем чай с медом и лимоном, едим финики. На двух финиках можно продержаться до одиннадцати-двенадцати часов дня — в это время у нас завтрак, состоящий из большой миски фруктового салата. Если вы не можете без хлеба, через час можно съесть тост с маслом — ура, эти продукты можно сочетать! Но боже вас сохрани сочетать картофель с рыбой, а хлеб с мясом».

Фильмы с Ольгой СУМСКОЙ

«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1983),

«По зову сердца» (1985),

«И в звуках память отзовется» (1986),

«Карпатское золото» (1991),

«Голос травы» (1992),

«Четыре листа фанеры, или Два убийства в баре» (1992),

сериал «Роксолана» (1997),

мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» (2001),

«Я — кукла» (2001),

«Странное рождество» (2006),

мюзикл «Возвращение мушкетеров» (2009),

«Бес Пор Но» (2010),

«Контригра» (2011),

«Последняя роль Риты» (2012),

«Гречанка» (2014),

сериал «Лучшая неделя моей жизни» (2016),

сериал «Нити судьбы» (2016),

фильм Я, ты, он, она (2018),

сериал Крепостная (2019).

Источники: viva, tsn, ivona