Аль Пачино 83 года: путь актера от продавца газет до «Крестного отца» мафии

Как и у многих голливудских звезд, у Пачино был такой период, когда он безмерно увлекался алкоголем и таблетками… На одной из церемонии он поймал себя на мысли: «А я вообще дойду до сцены, если меня наградят? Не уверен»…

Прошло уже более двадцати лет с тех пор, как Аль Пачино не «заглядывал в бутылку» и, единственное о чем сожалеет, это, что не разобрался с этим раньше. «Смотреть на мир трезвыми глазами — куда приятнее», — считает актер. Кстати, несмотря на то, что многие поклонники считают его «крутым боссом», по мнению самого актера, ему далеко до образа идеального итальянца.

Как снимали «Крестного отца»

Как выглядит идеальный итальянец? Мы снимали «Крестного отца» на Сицилии. Представьте: 40°С в тени, стоит очередь сицилийцев из массовки — они все в шерстяной одежде, запарены, измотаны. И, один из них, молодой парень, говорит: «Мы здесь торчим весь день. Жара смертная. Мне надо передохнуть». Тут кто-то из администраторов отвечает: «Ну давай, отдохни, и тут же вылетишь с площадки». Парню еще не заплатили. Но он смотрит на администратора, пожимает плечами, бросает так презрительно: «А!» — и уходит. И я говорю себе — вот это мой герой! Мог ли я тогда поступить так же? Нет! Тот сицилиец показал, что такое быть свободным по-настоящему.

Трудное детство актера

Было время, когда я разносил газету киоскерам под названием «Шоу-бизнес». Никогда не забуду, сколько мне платили: двенадцать долларов. Десятку и две бумажки по доллару. Десятку я тут же разменивал, чтобы у меня было двенадцать однодолларовых купюр. Расплачиваясь в баре, отслюниваешь по доллару от пачки, и со стороны, кажется, что денег у тебя уйма. Когда я получил первый приличный гонорар в одном бостонском репертуарном театре, мне было, наверно, лет двадцать пять. Я зашел в бар, съел стейк и выпил мартини. И даже после этого у меня еще остались деньги!

Мы еле сводили концы с концами. Мои родители разошлись, когда я был совсем маленьким. Я был в семье единственным ребенком и жил в многоквартирном доме в Южном Бронксе с матерью, бабушкой и дедушкой. Поэтому для меня было настоящим праздником, когда я узнал, что из упаковки овсяных хлопьев можно вырезать купон и получить за него шпоры Тома Микса. А ковбой Том Микс был звездой вестернов. Он был дико знаменит, дико! Уже то, что шпоры присылали бандеролью по почте, делало их чем-то необыкновенным. В общем, мы заказали шпоры. Когда умерла моя прабабушка, мне было, наверно, шесть лет. Помню, мы вернулись домой с похорон — и оказалось, что пришла посылка со шпорами Тома Микса. Я просиял. И тут же вспомнил, что прабабушка только что умерла. Мне так хотелось порадоваться шпорам, но… В тот день я узнал, что такое внутренний конфликт.

Одно из самых больших потрясений в своей жизни я испытал в Южном Бронксе, в одном из тех залов, где когда-то было варьете, а потом устроили кинотеатр. Спектакль давала бродячая труппа. Играли «Чайку» Чехова. Спектакль начался… и тут же закончился. Пролетел как одно мгновение. Это было волшебство. Помню, я задумался: «Кем же надо быть, чтобы написать такое, а?» Я тут же раздобыл сборник рассказов Чехова.

Однажды я зашел перекусить в кафе «Ховард Джонсон» и увидел, как актер, блиставший в том спектакле, разливает кофе за стойкой. Тогда я понял, что все в жизни относительно: сначала он покорил меня своей игрой, а теперь стоял за стойкой и обслуживал меня.

Моя мать умерла прежде, чем я добился успеха. Помню, мне было лет десять. Наша квартира на верхнем этаже. Дико холодно. Снизу, из проулка, меня окликают друзья, зовут «прошвырнуться» по улицам. А мать меня не пускает. Я страшно злился и орал на нее без умолку. Она сносила мои упреки. И тем самым спасла мне жизнь. Понимаете, всех тех ребят, которые тогда звали меня гулять, уже нет на свете. Она хотела, чтобы я не шлялся по улицам допоздна, а делал уроки. И именно благодаря этому я теперь сижу здесь и разговариваю с вами. Все очень просто, верно? Но мы так забывчивы…

Награды и достижения Аль Пачино

Первый «Оскар» я получил с восьмого раза. До этого семь раз меня включали в список номинантов, но и только. Не знаю, смогу ли я адекватно описать свое отношение к этому хотя бы отчасти… Это теперь я смотрю на номинантов и думаю: «А если бы они были нейрохирургами? Кому из них ты доверишь оперировать твой мозг, если понадобится? Вот ему-то и следует дать «Оскара». Но в прошлые времена все зависело от того, в каком я был настроении.

Знаменитые фильмы с участием Пачино:

«Крестный отец»;

«Сицилиец»;

«Крестный отец-2»;

«Крестный отец-3»;

«Лицо со шрамом»;

«Запах женщины»;

«Адвокат дьявола»;

«Второй шанс»;

«Право на убийство»;

«Тринадцать друзей Оушена»;

«Реальные парни» и другие.

Награды:

«Оскар» (1993);

«Золотой глобус» (1974, 1993, 2001, 2004, 2011);

«BAFTA» (1976);

«Тони» (1969, 1977);

«Золотой лев» (1994);

«Эмми» (2004, 2010).

Источники: livejournal, otivazzia, johnnytim, esquire

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