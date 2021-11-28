Сегодня День рождения у Джона Гальяно

Родился Джон Гальяно в Гибралтаре. В шестилетнем возрасте вместе с родителями переехал в Лондон. После школы он поступил в престижный Колледж Искусства и Дизайна Св. Мартина и параллельно устроился на работу в Национальный театр.

Лучшие коллекции Джона Гальяно

Вдохновившись мотивами Французской революции, в 1985 году Гальяно представил свою дипломную работу. Коллекция сразу стала сенсацией. Её выкупил и быстро распродал магазин авангардной одежды Browns. С тех пор популярность молодого модельера росла с каждым годом. К 35 годам он стал ведущим дизайнером марки Givenchy, а через год занял пост креативного директора Christian Dior. Сейчас Гальяно творит в доме Maison Margiela.

Он любит театральность, эксперименты с образами, неожиданные сочетания разных материалов, фактур, цветов, украшений и, конечно, бросать вызов обществу. Часто свои коллекции Гальяно посвящает конкретным персонажам, например, Луизе Брукс, Рудольфу Нуриеву, Лукреции Борджиа, Скарлетт О’Харе. Иногда даёт громкие названия своим показам: «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России», «Афганистан отказывается от западных идеалов», «Абсурдные игры», «Падшие ангелы», «Забытая невинность». А появление самого кутюрье на подиуме всегда не менее ярко, чем дефиле.

Интересные факты о Джоне Гальяно

В 2011 году Гальяно напился в парижском баре La Perle и позволил себе антисемитские высказывания. За это его уволили с должности креативного директора Dior. А суд обязал модельера выплатить штраф в размере 6 тысяч евро. Сам же дизайнер после публично извинился за свои слова и заявил, что расизму и антисемитизму нет места в современном обществе.

Гальяно — кавалер ордена Британской империи и четыре раза становился обладателем премии «Лучший дизайнер года».

Свадебные платья Кейт Мосс и Гвен Стефани, созданные Джоном Гальяно, попали в музей Виктории и Альберта в Лондоне.

Каждый показ Джона Гальяно — настоящее театрализованное представление.

Отец Гальяно был водопроводчиком, а мать занималась воспитанием детей. По воспоминаниям модельера, она всегда наряжала его и сестёр, даже когда им нужно было пойти буквально на соседнюю улицу.

Одной из первых известных покупательниц работ Гальяно стала Дайана Росс (она приобрела жилет).

Гальяно считается родоначальником стиля гламур

Напомним, в октябре День рождения праздновала Ким Кардашьян.

Фото: rfi.fr