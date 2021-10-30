Сегодня День рождения Клода Лелуша

Сегодня, 30 октября, День рождения отмечает французский актер и режиссер Клод Лелуш. Ему исполняется 84 года.
Клод Лелуш родился в Париже. В 13 лет он дебютировал в качестве оператора короткого метра и сразу получил приз на Каннском кинофестивале.
В 1956 году Клод снял на скрытую камеру репортаж об СССР «Когда поднимается занавес». Эту работу показывали на французском телевидении.
Самый известный фильм Клода Лелуша
В 1966 году Клод снял фильм «Мужчина и женщина». Картина принесла ему всемирную славу, Гран-при Каннского фестиваля и два «Оскара» — за лучший фильм на иностранном языке и лучший оригинальный сценарий. Главные роли исполнили Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме, а музыку к фильму написал Франсис Лей.
Также успехом у зрителей пользовались его картины «Приключение — это приключение», «С новым годом!», «Кошки-мышки», «Второй шанс» и «Баловень судьбы».
Личная жизнь Клода Лелуша
Клод Лелуш был женат четыре раза. Все его браки закончились разводами. У режиссера есть семеро детей.
Напомним, в ноябре также отмечали День рождения Роберто Беньини и Хиллари Клинтон.
Фото: 7days.ru