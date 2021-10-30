Сегодня День рождения Клода Лелуша

Сегодня, 30 октября, День рождения отмечает французский актер и режиссер Клод Лелуш. Ему исполняется 84 года.

Клод Лелуш родился в Париже. В 13 лет он дебютировал в качестве оператора короткого метра и сразу получил приз на Каннском кинофестивале.

В 1956 году Клод снял на скрытую камеру репортаж об СССР «Когда поднимается занавес». Эту работу показывали на французском телевидении.

Самый известный фильм Клода Лелуша

В 1966 году Клод снял фильм «Мужчина и женщина». Картина принесла ему всемирную славу, Гран-при Каннского фестиваля и два «Оскара» — за лучший фильм на иностранном языке и лучший оригинальный сценарий. Главные роли исполнили Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме, а музыку к фильму написал Франсис Лей.

Также успехом у зрителей пользовались его картины «Приключение — это приключение», «С новым годом!», «Кошки-мышки», «Второй шанс» и «Баловень судьбы».

Личная жизнь Клода Лелуша

Клод Лелуш был женат четыре раза. Все его браки закончились разводами. У режиссера есть семеро детей.

Напомним, в ноябре также отмечали День рождения Роберто Беньини и Хиллари Клинтон.

Фото: 7days.ru