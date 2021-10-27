Сегодня День рождения Роберто Беньини

Сегодня, 27 октября, День рождения отмечает итальянский актер и режиссер Роберто Беньини. Ему исполняется 69 лет.

Тяжелое детство Роберто Беньини

Роберто Бениньи родился в Кастильон-Фьорентино. Детство провёл в Ареццо, где жил с родителями и сёстрами в бараке. Вся семья спала в одной комнате, без электричества и туалета.

Юный Роберто учился в иезуитской семинарии во Флоренции, но сбежал оттуда и поступил в Технический коммерческий институт в Прато.

В 16 лет Беньини приехал в Милан и начал пробиваться на эстраде. В 1972 году дебютировал в спектакле по пьесе Евгения Шварца «Голый король» в театре Метастазио в Прато.

Известные фильмы с Роберто Беньини

В 1970-х годах Беньини начал сниматься в итальянских комедийных сериалах и вскоре стал известным комиком Тото. За пределами Италии Роберто завоевал популярность после съемок в фильмах Джима Джармуша «Вне закона» и «Ночь на Земле».

В 1988 году Бениньи поставил комедию «Чертёнок», в которой снялся в качестве актёра. Также удачными стали его режиссерские работы «Джонни Зубочистка» и «Жизнь прекрасна». Последний фильм получил «Оскар» в трех категориях: лучшая мужская роль, лучший фильм на иностранном языке и лучшая оригинальная музыка к фильму.

В 2000-х годах он снимался в «Кофе и сигареты», «Римские приключения» и «Пиноккио».

Личная жизнь Роберто Беньини

В 1983 году Роберто Бениньи сблизился с актрисой Николеттой Браски, которая исполнила роль его жены в фильме «Жизнь прекрасна» и возлюбленной в фильмах «Тигр и снег» и «Вне закона». В 1991 году они тайно поженились в Чезене, в монастыре сестёр-капуцинок. Детей у супругов нет.

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Фото: bitcoinnews.ru