Сегодня День рождения Эрика Канделя

Кто такой Эрик Кандель?

Эрик Кандель — знаменитый нейробиолог и психиатр ХХ века. Он родился в Вене у Германа и Шарлотты Канделей. В 1939 семья покинула Австрию из-за преследований гитлеровского режима и поселилась в Нью-Йорке, США.

В 1944 году Эрик поступил в Гарвардский университет, где заинтересовался трудами Зигмунда Фрейда и психоанализом — именно это подтолкнуло его к изучению психиатрии. В 1952 году он поступил в Медицинскую школу Нью-Йоркского университета.

С 1957 по 1960 год работал в лаборатории Уэйда Маршалла в Национальном институте психического здоровья. Потом Кандел переехал в Париж, чтобы исследовать нервные клетки. Первые результаты работы он опубликовал в 1965 году.

Кандел получил множество наград за свои труды, одна из самых значимых — Нобелевская премия, которую присудили ученому в 2000 году «За открытия, связанные с передачей сигналов в нервной системе».

Популярные книги Эрика Канделя

Среди известных книг Канделя — «В поисках памяти». В этой работе психиатр рассказывает о достижениях современной биологии и проливает свет на то, как бихевиоризм, когнитивная психология и молекулярная биология породили новую науку.

Также внимания заслуживают его «Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней» и «Расстроенная психика».

Напомним, в октябре отмечали День рождения Джулия Робертс и Кэти Перри.

Фото: austria.org