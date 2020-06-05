Сегодня, 5 июня, в Одессе открываются рестораны: все правила на одной картинке

В Украине в рамках очередного этапа ослабления карантина сегодня, 5 мая, для посетителей откроются помещения кафе и ресторанов.

В Министерстве здравоохранения Украины назвали ряд условий, при которых могут работать заведения общепита. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Так, хотя рестораны и кафе откроют, но все же запретят:

– входить в рестораны или кафе без сопровождения сотрудника заведения;

– проводить праздники, банкеты и другие мероприятия, если на них приглашены более 10 человек;

– работу детских игровых комнат;

– сидеть за одним столиком более чем четверым людям (дети — исключение);

– готовить еду на открытых кухнях;

– работу буфетов самоообслуживания;

– самообслуживание в заведениях быстрого питания. В частности, посуду и подносы нельзя будет брать самим, их должны выдавать работники заведения.

Что еще нужно знать о послаблениях карантина в Одессе и Украине?

Напомним, что в рамках послабления карантина с 5 июня пожилые люди старше 60-ти лет могут отказаться от обязательств по самоизоляции.

пожилые люди старше 60-ти лет могут отказаться от обязательств по самоизоляции. Можно также ходить на богослужения в помещения храмов. Но при условии, что верующие рассредоточатся по помещению. На 5-ти квадратных метрах должно быть не более 1 человека.

Также с 5 июня возобновят пассажирские авиаперевозки внутри Украины. А с 15 июня — на международных линиях. Но полеты будут только в те страны, которые откроют свои аэропорты для рейсов из Украины.

внутри Украины. А с 15 июня — на международных линиях. Но полеты будут только в те страны, которые откроют свои аэропорты для рейсов из Украины. Ввели и послабления и для поездок в наземном транспорте. С 5 июня в легковых авто могут ездить до 5-ти человек одновременно. Это с учетом водителя и без учета детей до 14-ти лет.

Послабления могут и отменить, если эпидемическая ситуация по COVID-19 будет выше нормы 3 дня подряд.

На предыдущих этапах ослабления карантина в Одессе открылись детские сады, начали курсировать электрички и автобусы на межобластных маршрутах.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.