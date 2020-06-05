Сегодня, 5 июня, в Одессе открываются рестораны: все правила на одной картинке

В Украине в рамках очередного этапа ослабления карантина сегодня, 5 мая, для посетителей откроются помещения кафе и ресторанов.
В Министерстве здравоохранения Украины назвали ряд условий, при которых могут работать заведения общепита. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МОЗ Максим Степанов.
Так, хотя рестораны и кафе откроют, но все же запретят:
- – входить в рестораны или кафе без сопровождения сотрудника заведения;
- – проводить праздники, банкеты и другие мероприятия, если на них приглашены более 10 человек;
- – работу детских игровых комнат;
- – сидеть за одним столиком более чем четверым людям (дети — исключение);
- – готовить еду на открытых кухнях;
- – работу буфетов самоообслуживания;
- – самообслуживание в заведениях быстрого питания. В частности, посуду и подносы нельзя будет брать самим, их должны выдавать работники заведения.
Что еще нужно знать о послаблениях карантина в Одессе и Украине?
- Напомним, что в рамках послабления карантина с 5 июня пожилые люди старше 60-ти лет могут отказаться от обязательств по самоизоляции.
- Можно также ходить на богослужения в помещения храмов. Но при условии, что верующие рассредоточатся по помещению. На 5-ти квадратных метрах должно быть не более 1 человека.
- Также с 5 июня возобновят пассажирские авиаперевозки внутри Украины. А с 15 июня — на международных линиях. Но полеты будут только в те страны, которые откроют свои аэропорты для рейсов из Украины.
- Ввели и послабления и для поездок в наземном транспорте. С 5 июня в легковых авто могут ездить до 5-ти человек одновременно. Это с учетом водителя и без учета детей до 14-ти лет.
- Послабления могут и отменить, если эпидемическая ситуация по COVID-19 будет выше нормы 3 дня подряд.
- На предыдущих этапах ослабления карантина в Одессе открылись детские сады, начали курсировать электрички и автобусы на межобластных маршрутах.