Сборная Украины по футболу выбыла из Евро-2024 после игры с Бельгией

В заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Украины сыграла вничью с Бельгией. Параллельный поединок Словакии и Румынии также завершился ничьей.

Следовательно, команда Сергея Реброва заняла четвертое место в группе и вылетела из турнира. Хотя у всех команд в группе E было поровну очков, по разнице мячей Украина оставалась на четвертом, последнем месте.

Украинская сборная показала обнадеживающую игру, но не смогла пройти в следующий этап.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ Е НА ЕВРО-2024

1-й тур

17 июня, 16.00. Румыния – Украина – 3:0

17 июня, 19.00. Бельгия – Словакия – 0:1

2-й тур

21 июня, 16.00. Словакия – Украина – 1:2

22 июня, 22:00. Бельгия – Румыния.

3-й тур

26 июня, 19.00. Бельгия – Украина – 0:0

26 июня, 19.00. Словакия – Румыния – 1:1

Во время игры почтили память Героя

Во время матча Украина — Бельгия наши болельщики развернули баннер с изображением «Гренки» — Назария Гринцевича, легшего в бою за Украину.

Изображение было создано искусственным интеллектом на основе фотографий 182 павших украинских военных, в гражданской жизни принадлежавших к фанатским движениям украинских клубов.

Назарий Гринцевич, болельщик винницкой «Нивы», свой 19-й День рождения встретил, защищая Мариуполь. После четырех месяцев в русском плену он вернулся на фронт и вместе с собратьями основал подразделение, где командовал взводом. Назарий Гринцевич погиб в бою 6 мая 2024 года, ему было 21 год.

Цель этой акции – напомнить миру, что тысячи футбольных фанатов защищают Украину на фронте. Они могли болеть за сборную на трибунах, но выбрали защищать страну и отдают за мир в Европе свою жизнь.

Напомним, что Кубок Европы по футболу Евро-2024 проходит сейчас в Германии. Завершится он финальной игрой, которая пройдет 14 июля. Ранее мы рассказывали, где можно посмотреть матчи и как будет проходить чемпионат.