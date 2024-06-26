Сборная Украины по футболу выбыла из Евро-2024 после игры с Бельгией

Сборная Украины по футболу выбыла из Евро-2024 после игры с Бельгией

Украина осталась вне плей-офф чемпионата Европы-2024, хотя не проиграла Бельгии. Матч закончился ничьей – 0:0, но этого оказалось недостаточно для выхода в одну восьмую финала.

В заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Украины сыграла вничью с Бельгией. Параллельный поединок Словакии и Румынии также завершился ничьей.

Следовательно, команда Сергея Реброва заняла четвертое место в группе и вылетела из турнира. Хотя у всех команд в группе E было поровну очков, по разнице мячей Украина оставалась на четвертом, последнем месте.

Украинская сборная показала обнадеживающую игру, но не смогла пройти в следующий этап.

турнирная таблица группы е на евро-2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ Е НА ЕВРО-2024

1-й тур

  • 17 июня, 16.00. Румыния – Украина – 3:0
  • 17 июня, 19.00. Бельгия – Словакия – 0:1

2-й тур

  • 21 июня, 16.00. Словакия – Украина – 1:2
  • 22 июня, 22:00. Бельгия – Румыния.

3-й тур

  • 26 июня, 19.00. Бельгия – Украина – 0:0
  • 26 июня, 19.00. Словакия – Румыния – 1:1

Читайте также: Евро-2024: где, когда и как пройдет чемпионат Европы по футболу

Во время игры почтили память Героя

Во время матча Украина — Бельгия наши болельщики развернули баннер с изображением «Гренки» — Назария Гринцевича, легшего в бою за Украину.

Изображение было создано искусственным интеллектом на основе фотографий 182 павших украинских военных, в гражданской жизни принадлежавших к фанатским движениям украинских клубов.

Назарий Гринцевич, болельщик винницкой «Нивы», свой 19-й День рождения встретил, защищая Мариуполь. После четырех месяцев в русском плену он вернулся на фронт и вместе с собратьями основал подразделение, где командовал взводом. Назарий Гринцевич погиб в бою 6 мая 2024 года, ему было 21 год.

Цель этой акции – напомнить миру, что тысячи футбольных фанатов защищают Украину на фронте. Они могли болеть за сборную на трибунах, но выбрали защищать страну и отдают за мир в Европе свою жизнь.

Напомним, что Кубок Европы по футболу Евро-2024 проходит сейчас в Германии. Завершится он финальной игрой, которая пройдет 14 июля. Ранее мы рассказывали, где можно посмотреть матчи и как будет проходить чемпионат.

портрет гренки

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua