Евро-2024: когда начало, участники, где смотреть, как будет проходить чемпионат

Список команд, участвующих в Евро-2024

Начнется турнир 14 июня церемонией открытия и первыми играми, а завершится месяц спустя, 14 июля, финальным матчем и церемонией закрытия. Чемпионат делится на две части:

групповую; игры плей-офф (начиная с ⅛ финала).

В этом году чемпионат Европы по футболу соберет 24 команды, в том числе и сборную Германии, которая в качестве страны-хозяйки автоматически получила право на участие, минуя отборочный этап.

Команды распределены по шести группам от A до F, в каждой из которых по четыре команды. В группе E выступит сборная Украины вместе с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

На Евро-2024 также примут участие сборные Шотландии, Венгрии, Швейцарии, Испании, Хорватии, Италии, Албании, Словении, Дании, Сербии, Англии, Польши, Голландии, Австрии, Франции, Турции, Грузии, Португалии и Чехии.

По завершении группового этапа, две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу в 1/8 финала, которые пройдут с 29 июня по 2 июля. За ними последуют четвертьфиналы 5 и 6 июля, полуфиналы 9 и 10 июля, и финал, который состоится 14 июля и определит чемпиона и обладателя второго места.

Когда, где и восколько играет сборная Украины на Евро-2024

Игры сборной Украины на групповом этапе:

17 июня против Румынии на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене в 16:00.

21 июня против Словакии на Меркур Шпиль-арене в Дюссельдорфе в 16:00.

26 июня против Бельгии на МХП-арене в Штутгарте в 19:00.

Список украинских футболистов — участников Евро-2024

Состав сборной Украины включает в себя:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо Киев»), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Александр Тимчик («Динамо Киев»), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Александр Сваток («Днепр-1»), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Богдан Михайличенко («Полесье»).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все – «Динамо Киев»), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – «Шахтер»), Александр Зинченко («Арсенал», Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси», Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа», Италия).

Нападающие: Артем Довбик («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Владислав Ванат («Динамо Киев»).

Главный тренер: Сергей Ребров.

Сравнительно с 2020 годом, состав сборной обновился примерно на треть, включая 17 футболистов из предыдущего состава и девять новых игроков.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, как необычно была представлена сборная страны, представляющая Украину на этом чемпионате.

Где смотреть матчи Чемпионата Европы по футболу

Игры Евро-2024 можно будет посмотреть на платном сервисе MeGoGo, который транслирует все матчи турнира.

Также игры украинской сборной будут доступны для просмотра бесплатно на региональных каналах “Суспильного”, включая “Суспильне Одесса” и “Суспильне Киев”, через цифровое телевидение T2 и кабельные сети.