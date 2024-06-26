Збірна України з футболу вибула з Євро-2024 після гри з Бельгією

У заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи з футболу збірна України зіграла внічию з Бельгією. Паралельний поєдинок Словаччини і Румунії також завершився нічиєю.

Відтак команда Сергія Реброва посіла четверте місце в групі і вилетіла з турніру. Хоча у всіх команд в групі E було порівну очок, за різницею м’ячів Україна залишалася на четвертому, останньому місці.

Українська збірна показала обнадійливу гру, але не змогла пройти до наступного етапу.

РЕЗУЛЬТАТИ ГРУПИ Е НА ЄВРО-2024

1-й тур

17 червня, 16.00. Румунія – Україна – 3:0

17 червня, 19.00. Бельгія – Словаччина – 0:1

2-й тур

21 червня, 16.00. Словаччина – Україна – 1:2

22 червня, 22:00. Бельгія – Румунія.

3-й тур

26 червня, 19.00. Бельгія – Україна – 0:0

26 червня, 19.00. Словаччина – Румунія – 1:1

Під час гри вшанували пам’ять Героя

Під час матчу Україна – Бельгія наші вболівальники розгорнули банер із зображенням «Грєнки» — Назарія Гринцевича, який поліг у бою за Україну.

Зображення було створено штучним інтелектом на основі фотографій 182 полеглих українських військових, які у цивільному житті належали до фанатських рухів українських клубів.

Назарій Гринцевич, вболівальник вінницької “Ниви”, свій 19-й День народження зустрів, захищаючи Маріуполь. Після чотирьох місяців у російському полоні він повернувся на фронт і разом з побратимами заснував підрозділ, де командував взводом. Назарій Гринцевич загинув в бою 6 травня 2024 року, йому було 21 рік.

Мета цієї акції — нагадати світу, що тисячі футбольних фанатів боронять Україну на фронті. Вони могли б вболівати за збірну на трибунах, але вибрали захищати країну і віддають за мир у Європі своє життя.

Нагадаємо, що Кубок Європи з футболу Євро-2024 проходить зараз в Німеччині. Завершиться він фінальною грою, яка пройде 14 липня. Раніше ми розповідали, де можна подивитися матчі та як проходотиме чемпіонат.