Сборная Украины по футболу обыграла Боснию и Герцеговину: шансы попасть на ЧМ-2022 остаются

Украинцы обыграли боснийцев со счетом о:2. Впереди сборную ждет плей-офф, где и решится, примет Украина участие в мировом первенстве или нет.

Вчера закончился групповой отбор на ЧМ-2022 в Катаре. Первое место в нашей группе D заняла Франция. Сборная этой страны гарантирована примет участие в чемпионате.

Украинцы заняли второй место и проходят в плей-офф, где поборются за поездку в Катар с другими сборными, занявшими вторые места в своих группах.

Жеребьевка пройдет 26 ноября в швейцарском Ньоне, а сами игры состоятся в марте 2022 года: полуфиналы – 24-25 марта, финалы – 28-29-го.

Соперником на полуфинальные игры для украинцев станет одна из этих сборных: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс. В списке была и Россия, но организаторы заявили, что разведут две команды так, чтобы им не пришлось играть друг с другом, учитывая сложные отношения между странами.

В игре с Боснией и Герцеговиной голы забили Александр Зинченко и Артем Довбик. Оба гола были забиты во втором тайме.

Отлично сыграл на воротах одессит Георгий Бущан. Он много раз спасал нашу сборную от ударов соперников.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о товарищеском матче украинской сборной с болгарами, который прошел в Одессе на стадионе «Черноморец». Тогда игра закончилась ничьей 1:1, хотя украинцы доминировали на поле и наносили удары по воротам болгар один за одним.

Тогда же игра чуть было не сорвалась из-за пожара в одном из офисов, расположенных на стадионе.

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