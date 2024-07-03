Полям в Одесской области угрожает «кара египетская»

Предупреждение об опасности саранчи обнародовало главное управление Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области.

Саранча была обнаружена в южных районах Молдовы вблизи Болградского района Одесской области, а также на территории Слобожанского поселкового совета Чугуевского района Харьковской области. Поэтому в Харьковской области уже введен особый режим защиты растений.

Учитывая серьезность ситуации, аграриям необходимо срочно принять следующие меры:

Обследование земель. Немедленно провести осмотр сельскохозяйственных угодий, непахотных земель, пастбищ и прибрежных зон. Особенно тщательно следует проверить территории, примыкающие к Республике Молдова. Обнаружение очагов. Своевременно идентифицировать и предотвращать распространение очагов с высокой численностью перелетной саранчи. Ознакомление с сообщениями. Ознакомиться с сигнальными сообщением №13 от 2 июля 2024 года на официальном сайте госпродпотребслужбы, где подробно изложены рекомендации по борьбе с саранчовым.

Перелетная саранча (Locusta migratoria) является одним из самых опасных вредителей в мире. Стадные виды, способные к массовому размножению, наносят огромный ущерб сельскому хозяйству. Распространение саранчи на территории Украины представляет серьезную угрозу для урожая, поэтому срочные меры чрезвычайно важны.

Справка ОЖ

Кары египетские – это десять бед, которые, согласно Библии, Бог наслал на Египет, чтобы заставить фараона освободить израильтян из рабства. Среди них было и нашествие саранчи. Вот другие кары: превращение воды в кровь; нашествие лягушек; нашествие комаров; м мух; гибель скота; язвы и нарывы; гроза с градом и огнем; тьма на три дня; гибель первенцев. Эти наказания считаются символом Божьего наказания за грехи.

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