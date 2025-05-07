Как заявил в эфире телемарафона «Єдині новини» глава Одесской ОВА, в регионе уже активно готовятся к летнему оздоровительному сезону. При этом особое внимание уделяется безопасности: каждый пляж должен быть обследован, оборудован укрытиями и проверен соответствующими службами.

Он также сообщил, что часть пляжей уже согласована с военными, и в этом году власти надеются открыть еще больше пляжей, чем в прошлом году – не менее 40.

При этом, как отметил Олег Кипер, еще не все зоны отдыха в Одессе обеспечены доступными укрытиями.

«Все, что летит, летит через наш регион. Поэтому безопасность людей это очень важно. Но мы должны дать людям возможность отдохнуть и оздоравливаться. В частности, это касается и военных на реабилитации. А самый крутой витамин – это наше солнце и наше море», – сказал глава Одесской ОВА.

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Ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов и гостей нашего города, готовы ли они рисковать этим летом ради отдыха у моря:

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