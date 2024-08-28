В Одессе стало больше безопасных пляжей: список

Одесский областной центр контроля и профилактики болезней обновил список пляжей Одессы, где можно купаться. Безопасными считаются девять городских зон отдыха.
Отметим, ситуация с качеством воды по сравнению с началом августа улучшилась на пляжах Аркадия и 10 ст. Большого Фонтана. А на 16 ст. Большого Фонтана морская вода по-прежнему не соответствует нормам.
По состоянию на 23 августа вода соответствует нормам на пляжах:
- «Ланжерон»
- «Дельфин»
- «Аркадия»
- 10 станция Большого Фонтана
- 13 станция Большого Фонтана
- «Калетон»
- инклюзивный пляж
- «True Man Sun of a Beach»
- «Red Line»
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В то же время специалисты предупреждают, что ситуация может меняться из-за ливневых дождей и других природных явлений, влияющих на качество воды для купания. Поэтому важно следить за информацией от территориальных СМИ и органов местного самоуправления.