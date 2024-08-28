Новости Одессы и Одесской области

В Одессе стало больше безопасных пляжей: список

В Одессе стало больше безопасных пляжей: список

Одесский областной центр контроля и профилактики болезней обновил список пляжей Одессы, где можно купаться. Безопасными считаются девять городских зон отдыха.

Отметим, ситуация с качеством воды по сравнению с началом августа улучшилась на пляжах Аркадия и 10 ст. Большого Фонтана. А на 16 ст. Большого Фонтана морская вода по-прежнему не соответствует нормам.

По состоянию на 23 августа вода соответствует нормам на пляжах:

  • «Ланжерон»
  • «Дельфин»
  • «Аркадия»
  • 10 станция Большого Фонтана
  • 13 станция Большого Фонтана
  • «Калетон»
  • инклюзивный пляж
  • «True Man Sun of a Beach»
  • «Red Line»

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В то же время специалисты предупреждают, что ситуация может меняться из-за ливневых дождей и других природных явлений, влияющих на качество воды для купания. Поэтому важно следить за информацией от территориальных СМИ и органов местного самоуправления.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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