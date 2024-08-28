В Одессе стало больше безопасных пляжей: список

Отметим, ситуация с качеством воды по сравнению с началом августа улучшилась на пляжах Аркадия и 10 ст. Большого Фонтана. А на 16 ст. Большого Фонтана морская вода по-прежнему не соответствует нормам.

По состоянию на 23 августа вода соответствует нормам на пляжах:

«Ланжерон»

«Дельфин»

«Аркадия»

10 станция Большого Фонтана

13 станция Большого Фонтана

«Калетон»

инклюзивный пляж

«True Man Sun of a Beach»

«Red Line»

В то же время специалисты предупреждают, что ситуация может меняться из-за ливневых дождей и других природных явлений, влияющих на качество воды для купания. Поэтому важно следить за информацией от территориальных СМИ и органов местного самоуправления.