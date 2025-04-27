Лилия: «Нужно ходить обязательно, конечно, желательно, чтобы не было воздушных тревог и город был в безопасности, но разве можно не ходить на море, если оно есть? Тем более что мы переселенцы из Донбасса, для нас море – большая радость и позитив».

Александра: «Я одесситка, и не хожу на одесские пляжи».

Неонила: «Не знаю, что будет до лета, поэтому трудно сказать».

Нина: «Никогда не прекращала ходить и буду ходить, что судьба подарит, то и будет. Там, где я купаюсь, есть волнорезы, мина возле них остановится, а то, что нам показывали, это страшные случаи, но это случаи».

Мария: «Я несколько лет с начала войны не прихожу на одесские пляжи. Это опасно, мины».

Яна: «Мы поэтому в Одессу и переехали жить, чтобы на пляж ходить. Будем!».

Андрей: «Я на Куяльник хожу. Я на поселке живу, поэтому мне там ближе. А на море я не хожу, Куяльник лучше».

Светлана Петровна: «Буду ходить. Я думаю, что наши власти позаботились о том, чтобы к пляжному сезону море было чистым и берег тоже».

Юрий: «Я уже забыл, когда на море был. Пока дети были маленькими, мы ходили, а сейчас не до этого. У нас есть душ, ванна есть, что еще нужно».

Алла: «Еще не знаю, немного страшно».

Вадим: «Скорее всего, буду, но только там, где позволит городская администрация».

Лора: «Думаю, небезопасно. Я считаю, что укрытие там такое – одно название, как говорится. Хотя очень люблю море, наше море».

Инга: «Опасно, но я планирую. Море, лето, нужно отдыхать».

Валентина: «Ходить буду, но купаться не буду, боюсь. Когда война началась, я купаюсь буквально раз в год».

Марина: «Конечно буду, я обожаю одесские пляжи».

Майя: «Не буду, опасно. Я не посещаю с начала войны».

Анатолий Сергеевич: «Думаю, что можно будет ходить».

Галина: «Пока не знаю, в прошлом году я не ходила. Одесситы редко ходят на море, вообще-то мы заняты, работаем. До лета нужно дожить, что будет летом, вообще никто не знает».

Наталья: «Будем, а чего бы ни ходить, это для нас как адреналин какой-то, очень нравится».

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Антон: «Я еще настолько не задумывался, но думаю, что все равно посетим».

Роксана: «Прошлым летом, например, я посещала пляж в Аркадии, там, где безопасно купаться, стоит изгородь, этим летом тоже планирую».

Владимир: «Я вообще отказался от моря в пользу дома, где живу».

Ирина: «Пожалуй, буду. Жизнь так коротка, надо жить, пока есть возможность».

Денис: «Сначала брезговал из-за того, что нанесло в море, думал, что не осмелюсь зайти в эту воду. А сегодня взглянул, вода чистая, красивая. А что касается безопасности — не думаю, что будет безопасно».

Марина: «Конечно, ходила бы. Я бы, например, смотрела по ситуации, если бы был разведдрон, то, наверное, не шла».

Ольга Васильевна: «Мне уже 70 лет. Чего бояться? Уж нечего бояться. Я вообще очень люблю море».

Яна: «Думаю, это личное дело каждого, но я буду ходить только на те пляжи, которые разрешено посещать».

Светлана: «Я собираюсь ходить на пляже летом, думаю, что в нашем районе пляж безопасный, оборудован, все нормально».

Степан: «Планирую ходить на море, на пляж, но думаю о том, что это может быть опасно, потому что враг проклятый, он может все что угодно сделать с одесситами. Я верю в справедливость, и она восторжествует, русский мир будет повержен и мы свободно, спокойно будем ходить на море, будем ходить по нашему городу».

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