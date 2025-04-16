Об этом сообщает пресс-служба одесского горсовета.

Начали водолазы с обследования дна на пляже 10-ой станции Большого Фонтана. Среди опасных находок — разбитые бутылки, винты от водных велосипедов и рыболовные сети. Находят в море и обломки сбитых “шахедов”.

“Проводим обследование водной части и дна. В настоящее время водолазы уже обследовали более 40 тысяч квадратных метров водной части территорий. Сейчас мы получили заявки на обследование от 6 предпринимателей и 11 — от города, на проверку коммунальных пляжей”, — сообщил руководитель водолазных работ спасательно-водолазной службы Одесского горсовета Игорь Ичанский.

Работы продолжаются.

Читайте также: