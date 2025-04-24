Решение приняли на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета сегодня, 24 апреля.

Проект предусматривает расширение пляжной зоны на “Дельфине” и создание специальной инфраструктуры для людей с инвалидностью. Как пояснил городской голова Геннадий Труханов, реализация проекта позволит одесситам с инвалидностью получить равный доступ к морскому отдыху и реабилитации. Это позволит оздоравливаться даже в холодное время года.

«Не каждый имеет возможность зайти в воду из-за погодных условий или физических ограничений. Поэтому мы хотим создать безопасную, доступную зону для купания, оборудованную подъемниками и специальными средствами для погружения в воду», — отметил Труханов.

На заседании продемонстрировали визуализацию одного из аналогичных проектов — современного бассейна со всем необходимым оборудованием для людей на колясках.

По информации мэрии, сейчас идут подготовительные работы, а после утверждения заказчика начнется внесение изменений в городскую целевую программу и выделение необходимого финансирования.

Напомним, в Одессе продолжается подготовка к открытию пляжного сезона. В этом году власти планируют открыть для отдыхающих 48 пляжей. Также обустраивается пляж на 11-й станции Большого Фонтана.

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