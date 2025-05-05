Тендер для избрания поставщика первичного (мобильного) укрытия с доставкой и монтажом объявило Коммунальное предприятие Одесского городского совета «Побережье Одессы»

Согласно данным Prozorro, закупку запланировали на 12 мая в формате открытых торгов с особенностями. Стоимость работ оценили в 3,5 миллиона гривен.

Мобильное укрытие должно быть рассчитано на 50 человек, из которых четыре места для лиц в колесных креслах. Вблизи места установки укрытия должна быть возможность для маневрирования креслом колесным площадью 1,5 метра на 1,5 метра.

Укрытие должно состоять из четырех блок-модулей, которые формируют основное помещение для укрытия и двух блок-модулей тамбуров с выходом. Тамбуры с выходом расположены в противоположных концах сооружения.

Компания-победитель должна будет смонтировать укрытие до 31 мая.

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Напомним, в Одессе продолжается подготовка к открытию пляжного сезона. В этом году власти планируют открыть для отдыхающих 48 пляжей. Также “Одесская жизнь” узнала, помешают ли одесситам мины в море, воздушные тревоги и мазут посещать пляжи летом?

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