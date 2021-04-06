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В Одессе появится мурал с изображением идеолога сионизма

В Одессе появится мурал с изображением идеолога сионизма

В центре Одессы скоро появится мурал с изображением известного писателя, журналиста и идеолога сионизма, одессита Владимира (Зеэва) Жаботинского.

Созданием портрета знаменитого еврея занимается одесская художница и певица Леся Верба. Мурал разместится на улице Базарной, на боковой стене дома №33, где родился Жаботинский.

Как рассказала Леся Верба, портрет заказало посольство Израиля, а на согласование макета ушло семь месяцев.

Справка:

Владитмир (Зеэв) Жаботинский (1880-1940) – еврейский писатель, поэт и переводчик, журналист. Лидер правого сионизма, основатель и идеолог движения сионистов-ревизионистов, создатель Еврейского легиона и подпольной организации «Иргун», которая занималась защитой еврейских поселений от нападений арабов.

Жаботинский – автор художественных произведений, стихов, фельетонов, стихотворных переводов на иврите, идише, русском и французском языках.

Фото: скриншот с видео Телеграм-канала «УСИ»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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