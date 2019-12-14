Прикоснуться к прекрасному: автор одесских котоскульптур представила выставку работ, которые можно потрогать (фото)

Скульптора Татьяну Штыкало в Одессе представлять не надо: ее котоскульптуры известны всем и всегда «в центре внимания». А в Муниципальном музее личных коллекций им. А.Блещунова теперь можно увидеть и другие, совершенно необычные работы молодого мастера.

Два музейных зала наполнены светом, добротой, посылом уюта и добра. Все представленные скульптуры Татьяны ну очень «особые». Смотришь, вспоминаешь ее котов, каждого — со своим характером, поражаешься: насколько же нужно быть разноплановым рукодельником.

Два музейных зала наполнены светом и добротой. Все представленные скульптуры Татьяны ну очень «особые». Смотришь, вспоминаешь ее котов, каждого — со своим характером, поражаешься: насколько же нужно быть разноплановым рукодельником.

Это touch-выставка TACTUS, Татьяна работала над ней три года, и теперь ее сферические чудеса можно и увидеть, а к большинству – еще и прикоснуться. Так и веет телом и уютом, желанием расслабиться, насладиться увиденным и тем, чего только что коснулся.

И если один зал так и залит светом, то во втором Татьяна предлагает не торопиться его включать, а посветить фонариком на смартфоне. Сразу – другое впечатление, этакое путешествие куда-то внутрь себя, и, снова-таки, тепло, которым словно переполнены все эти работы Татьяны Штыкало.

Кстати, некоторые очень хрупкие, к ним можно прикасаться только глазами. И душой, конечно же.

— У каждого возникнут личные ассоциации. Так и должно быть. Все представленные работы изготовлены из гипса — самого теплого и мягкого материала, кстати, и самого простого в скульптуре. Сферическая же форма в данном случае не случайна. Мне было очень интересно поработать именно с ней, поискать к ней контрасты, — делится Татьяна

Татьяна говорит, что это ее первая «персоналка». Позволю себе не согласиться. Огромная ее персональная выставка «разбросана» по всему городу: каждый кот или кошка — это ведь целый мир, умильный и радостный.

Что же до touch-выставки в Музее им.А.Блещунова, то, как говорит скульптор, «если русло эмоций от просмотра будет положительным, то мне большего и не надо».

Смею предположить, что русло будет именно таким. Другим, кажется, и быть не может. Каждая работа — некий синтез. Вот, вроде кусочек ожившей радости взят отсюда, добавлен другой, третий, четвертый словно сам появился, а все вместе — не просто некая абстрактная фигура, а то, к чему и в самом деле хочется прикоснуться, запомнить, запечатлеть.

А еще каждая представленная работа — немножечко и загадка, и сюрприз, причем каждая по-своему очень позитивна, словно среди довольно мрачной погоды, которая сейчас царствует на улицах, засиял свет неожиданного праздника.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!