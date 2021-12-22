Пешеходный центр в Одессе больше не работает: что говорят?

Пешеходная зона выходного дня в центре Одессы — самая большая в стране — фактически перестала существовать. Хотя знаки, запрещающие автотранспорту въезд на территорию, еще висят, уже в прошедшие выходные гуляющим одесситам пришлось уступить место плотному автотрафику.

Одесситам холодно, а бизнесу — накладно

Пешеходной зоной по решению горсовета центр Одессы стал этим летом. Но счастье длилось недолго. Накануне новогодних праздников — именно когда в центре города собираются тысячи горожан и гостей — пешеходную зону решили прикрыть.

Сначала на платформе «Социально активный гражданин» появилась петиция. Мол, туристов нет, а горожанам в «суровую одесскую зиму» пешком добираться до баров и ресторанов некомфортно. Отчего и бизнес страдает. Правда, поддержали эту петицию всего два человека.

Но тут с просьбой возобновить в центре движение выступил департамент транспорта. Необходимость объяснили ухудшением погодных условий. Решение исполком должен был принять только 23 декабря.

Но уже 17 декабря проезжую часть перекрывать не стали. Правда, знаки, сообщающие о пешеходной зоне, остались. Только вот автовладельцы их полностью проигнорировали. Полиция же на жалобы пешеходов никак не реагировала. Хуже всего ситуация на Екатерининской, где из-за капремонта систем электроснабжения раскопали тротуары.

Мнение депутата

— Власть поступила ужасно, — считает глава транспортной комиссии Перт Обухов. — Патрули полиции и мунбезопасности были сняты, а знаки пешеходного центра продолжали действовать. Таким образом, были спровоцированы массовые нарушения правил дорожного движения, подвергли опасности пешеходов. Видимо, в Киеве на Контрактовой площади или во Львове погодные условия зимой намного лучше, чем в Одессе, — только поэтому пешеходные зоны на зиму там не отменяют.

Официально решение о закрытии пешеходной зоны еще не принято. Может быть, все же ее сохранят? В противном случае вновь пешеходным исторический центр Одессы станет только с 4 марта.

Что думают одесситы?

Виктор: Если решение о пешеходной зоне отменено, то почему об этом не оповестили население? Знаки можно было бы хотя бы закрыть.

Андрей: Ну если уж на то пошло, то было бы логично с 10.01, например. В праздники там толпы народа. По прошлому году помню.

Артем: Гуляли мы, значит, по перекопанной Екатерининской, тротуар в песке и ямах, дорога в автомобилях.

Кирилл: И отлично, что ее больше нет! Ни подъехать, ни товар выгрузить — ради 30 туристов и местных, которым по приколу прямо по цент­ру мостовой шариться!

Андрей: Тогда на зиму нужно убирать велодорожки, велосипедистов тоже меньше зимой.

Александр: При всей моей антипатии к пешеходному центру — на Новый год его, конечно, нужно было оставить, возможно, даже расширив.

Татьяна: Пешеходная зона — отличное решение. Возможно, действительно зимой она неактуальна, но, надеюсь, с начала мая ее опять вернут.

Андрей: Нельзя перекрывать центр до Нового года! Ведь часть уже перекрыта из-за ремонтных работ на Осипова, Большой Арнаутской, Базарной. В Одессе и так — транспортный коллапс.

Ранее мы рассказывали о том, что пешеходную зону в центре Одессы закроют до весны 2022 года.