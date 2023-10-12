С городской свалки Одессы выгнали арендатора: кто будет управлять «Дальницкими карьерами»

Об этом стало известно в ходе заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

Во время заседания 12 октября 2023 исполком решил передать это имущество на баланс КП «Одескоммунтранс».

В дальнейшем полигон будет использован для строительства мусороперерабатывающего завода.

«Это очень важное решение для города, ведь в дальнейшем мы планируем строительство мусороперерабатывающего завода на территории полигона», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Конфликт между арендатором свалки и местными властями

В начале мая 2023 года Хозяйственный суд Одесской области поставил точку в многолетних «мусорных войнах». Единственный мусорный полигон города был в частной собственности.

Арендатором мусорного полигона было ООО «Клиар-Сити» (бывшее ООО «Союз», владельцем которого был объявленный в международный розыск одесский экс-нардеп Игорь Марков).

В начале мая Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск муниципального департамента городского хозяйства к мусорно-вывозной компании «Клиар-Сити» и сделал первый шаг к началу процесса обустройства мусороперерабатывающего завода, который руководство города обещает построить уже более десяти лет.

В 2019 году ООО «Союз» вошел в состав «Клиар Энерджи Групп», которая пообещала построить на полигоне мусороперерабатывающий завод. В январе 2022 года «Клиар Энерджи групп» подписывает договор с «Офисом по привлечению и поддержке инвестиций» (UkraineInvest) и обещает строительство сортировочного комплекса твердых бытовых отходов (ТБО), а также станции энергоэффективной утилизации отходов, которая будет производить тепло.

И уже в марте 2023 года «клиар-Сити» поднимает тарифы на вывоз мусора вместе еще с 2 компаниями, предоставляющими услуги одесситам по вывозу твердых бытовых отходов.

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