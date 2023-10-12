З міського звалища Одеси вигнали орендаря: хто керуватиме “Дальницькими кар’єрами”

Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Під час засідання 12 жовтня 2023 року виконком вирішив передати це майно на баланс КП «Одескомунтранс».

Надалі полігон буде використано для будівництва сміттєпереробного заводу.

“Це дуже важливе рішення для міста, адже надалі ми плануємо будівництво сміттєпереробного заводу на території полігону”, – наголосив мер Одеси Геннадій Труханов.

Конфлікт між орендарем сміттєзвалища та місцевою владою

На початку травня 2023 року Господарський суд Одеської області поставив крапку у багаторічних «сміттєвих війнах». Єдиний сміттєвий полігон міста був у приватній власності.

Орендарем полігону для сміття було ТОВ «Кліар-Сіті» (колишнє ТОВ «Союз», власником якого був оголошений у міжнародний розшук одеський екс-нардеп Ігор Марков).

На початку травня Господарський суд Одеської області задовольнив позов муніципального департаменту міського господарства до сміттєво-вивізної компанії «Кліар-Сіті» та зробив перший крок до початку процесу облаштування сміттєпереробного заводу, який керівництво міста обіцяє збудувати вже понад десять років.

У 2019 році ТОВ «Союз» увійшло до складу «Кліар Енерджі Груп», яке пообіцяло побудувати на полігоні сміттєпереробний завод. У січні 2022 року «Кліар Енерджі груп» підписує договір з «Офісом із залучення та підтримки інвестицій» (UkraineInvest) та обіцяє будівництво сортувального комплексу твердих побутових відходів (ТПВ), а також станції енергоефективної утилізації відходів, яка вироблятиме тепло.

І вже в березні 2023 року «Кліар-Сіті» піднімає тарифи на вивіз сміття разом ще з 2 компаніями, які надають послуги одеситам із вивезення твердих побутових відходів.

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