В Одессе в одном из районов убрали стихийные свалки (фото)

В Одессе ликвидирована незаконная свалка на полях фильтрации в Пересыпском (Суворовском) районе города. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Суворовскую райадминистрацию г. Одессы правоохранители заставили ликвидировать незаконные свалки на полях фильтрации.

В Пересыпском районе из-за неконтролируемого вывоза мусора образовались стихийные свалки твердых бытовых и строительных отходов.

Учитывая, что незаконные свалки мусора загрязняют окружающую среду и негативно влияют на человеческое здоровье, ведь они, в отличие от полигонов, не специально оборудованы, Одесская областная прокуратура обратилась в суд с исками в интересах государства в лице Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

Суворовскую райадминистрацию Одесского горсовета обязали ликвидировать указанные свалки. Отметим, земельные участки привели в надлежащее состояние.

Напомним, что главная свалка Одессы возвращается в городскую собственность.

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