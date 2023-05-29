В Одессе в одном из районов убрали стихийные свалки (фото)

В Одессе ликвидирована незаконная свалка на полях фильтрации в Пересыпском (Суворовском) районе города. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Суворовскую райадминистрацию г. Одессы правоохранители заставили ликвидировать незаконные свалки на полях фильтрации.
В Пересыпском районе из-за неконтролируемого вывоза мусора образовались стихийные свалки твердых бытовых и строительных отходов.
Учитывая, что незаконные свалки мусора загрязняют окружающую среду и негативно влияют на человеческое здоровье, ведь они, в отличие от полигонов, не специально оборудованы, Одесская областная прокуратура обратилась в суд с исками в интересах государства в лице Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.
Суворовскую райадминистрацию Одесского горсовета обязали ликвидировать указанные свалки. Отметим, земельные участки привели в надлежащее состояние.
Напомним, что главная свалка Одессы возвращается в городскую собственность.
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