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На полях орошения должны ликвидировать вредную для здоровья свалку

На полях орошения должны ликвидировать вредную для здоровья свалку

Суд обязал Суворовскую райадминистрацию Одессы ликвидировать незаконную свалку, которая вредит природе и здоровью людей.

Об этом сказано в сообщении Одесской областной прокуратуры.

Свалка на полях орошения существовала давно, райадминистрация была в курсе, но ничего не предпринимала, чтобы исправить ситуацию. Поэтому была вынуждена вмешаться прокуратура.

Так, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и обязал Суворовскую районную администрацию Одесского горсовета ликвидировать несанкционированную свалку бытовых и строительных отходов на территории полей Одесса,

— говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее было установлено, что в течение нескольких лет Суворовская райадминистрация не выполняла свои обязанности по охране окружающей природной среды. А именно — не обеспечила ликвидация большого накопления мусора на земельном участке общего пользования площадью 4 га.

А обращения и требования контролирующих органов убрать мусорку в райадминистрации просто игнорировали.

При этом расследование прокуратуры установило, что работа незаконной свалки на полях орошения (фильтрации) наносит вред не только экологии, но и здоровью населения города, поскольку вызывает загрязнение почвы, подземных вод, а также влияет на состояние атмосферного воздуха. На свалке не раз возникали масштабные пожары.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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