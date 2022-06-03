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Русский театр в Одессе сменил название

Русский театр в Одессе сменил название

Депутаты Одесского областного совета проголосовали за изменение названия Одесского академического русского драматического театра. Основное изменение – из названия исчезло слово «русский».

3 июня 2022 состоялась внеочередная онлайн-сессий Одесского областного совета. На ней депутаты единогласно проголосовали за изменение названия театра из Одесского академического российского театра на Одесский Областной Академический Драматический Театр

«В начале сессии присутствовало 63 депутата. Они единогласно проголосовали», – сказал заместитель председателя облсовета Александр Урбанский.

По его словам, табличку со старым названием из театра можно снимать сразу после принятия решения, а вот документально изменения произойдут не сразу. Следует изменить все печати и занести сведения в Государственный реестр недвижимого имущества.

С просьбой об изменении названия выступил коллектив театра еще начале марта 2022 года, после того, как российская федерация начала полномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что солист одесской Музкомедии поразил щемящей песней-молитвой «Ти тільки повернись!».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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