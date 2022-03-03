Одесский академический драмтеатр больше не «русский»

«Геть з України!»: коллективы одесских театров собрались в центре города (фото) Сегодня, 3 марта 2022 года, в центре Одессы собрались представители городских театров. Артисты и музыканты, кукольники и танцоры, солисты и дирижеры… Они пришли с флагами Украины, чтобы обратиться к своим коллегам из страны-агрессора. Может, те не знают всю правду о войне? Может, не хотят ее знать? Может, пора открыть глаза? ПОДРОБНЕЕ