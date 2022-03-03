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Одесский академический драмтеатр больше не «русский»

Одесский академический драмтеатр больше не «русский»

Одесский академический русский драматический театр изменил свое название, убрав из него слово «русский».

Рецепты

Об этом сообщает официальный сайт театра.

Сотрудники обратились к депутатам облсовета с просьбой изменить его название на «Одесский областной академический драматический театр».

Одесский драмтеатр переименование

Также в драмтеатре сообщили, что до официального решения этого вопроса депутатами театр уже сейчас будет носить новое название.

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Фото театра: Одесса News, скриншот автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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