Одесский академический драмтеатр больше не «русский»

Одесский академический русский драматический театр изменил свое название, убрав из него слово «русский».
Об этом сообщает официальный сайт театра.
Сотрудники обратились к депутатам облсовета с просьбой изменить его название на «Одесский областной академический драматический театр».
Также в драмтеатре сообщили, что до официального решения этого вопроса депутатами театр уже сейчас будет носить новое название.
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Фото театра: Одесса News, скриншот автора
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