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«Геть з України!»: коллективы одесских театров собрались в центре города (фото)

«Геть з України!»: коллективы одесских театров собрались в центре города (фото)

Сегодня, 3 марта 2022 года, в центре Одессы собрались представители городских театров. Артисты и музыканты, кукольники и танцоры, солисты и дирижеры… Они пришли с флагами Украины, чтобы обратиться к своим коллегам из страны-агрессора. Может, те не знают всю правду о войне? Может, не хотят ее знать? Может, пора открыть глаза?

Рецепты

Каждый из побывавших на митинге театральных коллективов Одессы записал сегодня свое видеообращение к театральным деятелям страны, напавшей на Украину. Суть их одна: от кого вы пришли нас освобождать?! Как вы можете сегодня ставить новые спектакли о человечности, когда ваши психопаты-руководители посылают ваших же детей на войну с Украиной?

«Мы не нуждаемся в вашей так называемой «помощи». Выходите на площади, на митинги, выражайте нам поддержку, остановите ваш кровавый фашистский режим! Кроме вас, нам никто не угрожает, это вы напали на нашу миролюбивую страну. Сделайте все, чтобы ваши мальчишки не крушили Украину!..»,

– таким был лейтмотив призывов работников одесских театров.

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…Над центральными улицами Одессы из уст всех собравшихся театральных деятелей Одессы прозвучал сегодня громкий и настойчивый призыв:

–  Геть з України!

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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