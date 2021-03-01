Дом на Нежинской в центре Одессы мог рухнуть из-за ремонта

Напомним, это памятник архитектуры, стена которого рухнула в ночь на 1 марта.

«Этот дом мы давно держали на контроле, были выставлены маяки. Был получен сигнал от жителя соседнего дома, что там начался какой-то ремонт, что, по нашему мнению, и могло спровоцировать эту ситуацию. Несущая стена резко начала деформироваться, маяки были разорваны. В субботу мы отселили людей и начали работы, направленные на удержание дома, но не успели, произошло обрушение”, сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман, цитирует пресс-служба мэрии.

Сообщается также, что в настоящее время часть жителей отселена в общежитие КП «Одесгорэлектротранс», в дальнейшем их поселят в маневренном фонде. Часть жителей проживает у родственников.

“Что же касается дома на Нежинской, 16 мы будем его восстанавливать”, отметил Жеман.