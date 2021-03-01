Новости Одессы и Одесской области

Дом на Нежинской в центре Одессы мог рухнуть из-за ремонта

Дом на Нежинской в центре Одессы мог рухнуть из-за ремонта

В мэрии Одессы назвали вероятную причину обрушения дома на Нежинской, 16. 

Напомним, это памятник архитектуры, стена которого рухнула в ночь на 1 марта.

«Этот дом мы давно держали на контроле, были выставлены маяки. Был получен сигнал от жителя соседнего дома, что там начался какой-то ремонт, что, по нашему мнению, и могло спровоцировать эту ситуацию. Несущая стена резко начала деформироваться, маяки были разорваны. В субботу мы отселили людей и начали работы, направленные на удержание дома, но не успели, произошло обрушение”, сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман, цитирует пресс-служба мэрии.

Сообщается также, что в настоящее время часть жителей отселена в общежитие КП «Одесгорэлектротранс», в дальнейшем их поселят в маневренном фонде. Часть жителей проживает у родственников.

“Что же касается дома на Нежинской, 16 мы будем его восстанавливать”, отметил Жеман.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить