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Рождество Христово: традиции, приметы, запреты

Рождество Христово: традиции, приметы, запреты

Сегодня, 25 декабря 2024 года православные христиане отмечают по новому церковному календарю один из самых главных праздников – Рождество Христово. Этот праздник установлен в память о рождении Иисуса Христа. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю – в материале «Одесской жизни».

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Православный праздник 25 декабря (7 января по старому стилю) – Рождество Христово, один из главных праздников у православных и католиков. В этом году, как и в прошлом, после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский церковный календарь, дата православного и католического Рождества совпадает. В Украине Рождество также входит в число государственных праздников.

Великий праздник посвящен появлению на свет Иисуса Христа, которого родила Пресвятая Дева Мария. Известно, что Иисус появился на свет в Вифлееме, куда Мария и ее муж Иосиф прибыли для переписи населения. Свободных мест в городе для ночлега они не нашли и остановились в пещере, где обычно ночевали пастухи c домашними животными. Именно там и родился Спаситель. Об этом чуде сообщил ангел, который спустился к пастухам с небес.

Ныне эта пещера – одна из главных христианских святынь, она находится в базилике Рождества Христова в Вифлееме. Место рождения Христа отмечено 14-конечной серебряной звездой – это символ Вифлеемской звезды, которая засияла на небе после рождения Христа и указала путь волхвам с Востока, шедшим поклониться Царю Иудейскому. В пещере также находится алтарь Рождества и придел Яслей, а сама святыня доступна паломникам.

По старому церковному календарю сегодня день памяти святого Спиридона Тримифунтского.

О чем говорят приметы на Рождество

Погодные приметы говорят о том, какую погоду ждать в ближайшее время и летом:

  • утром ясно – святки будут морозными;
  • пасмурно с утра – весна будет ранней;
  • солнце светит ярко – лето будет солнечное и плодородное, а на Новый год будет морозная и ясная погода.
  • В народе считается, что если в этот день пойдет снег, то будет благополучный год во всех смыслах.

Что нельзя делать сегодня

  • Рождество – особая дата и имеет ряд строгих запретов. В церковный праздник 25 декабря церковь порицает сквернословие, ругань, сплетни, зависть, лень, злость, месть.
  • Нельзя сегодня заниматься тяжелой работой, шитьем, рукоделием, домашними хлопотами и даже выносить мусор.
  • Не следует идти на кладбище, отказывать в помощи просящему, ходить на охоту, рыбалку.
  • Также по народным приметам в этот день не стоит надевать старую или грязную одежду, давать что-либо или брать в долг.

Что можно делать сегодня

  • В Рождество Христово традиционно идут в храм. В полночь Рождества совершается всенощная, а ближе к утру – литургия. В молитвах на православный праздник сегодня просят Божьей ласки и прощения, верят, что в этот день небеса открыты для всех просьб и молитв – главное, чтобы они были искренними.
  • В праздник принято принимать гостей или ходить в гости – за общим столом собираются родственники или близкие люди. Обязательно нужно пригласить колядников, которые ходят от дома к дому, славя Христа и хозяев.

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  • В доме на Рождество нужно зажечь свечи – считается, что это принесет тепло в семью и сделает год счастливым. Обязательно нужно занести немного соломы – на удачу.
  • Разлить напитки за рождественским столом – к успеху во всех начинаниях. Но пить алкоголь, кроме красного вина в небольшом количестве, в праздник не следует.

У кого День ангела 25 декабря

  • Именины сегодня по церковному календарю отмечают Мария, Александр, Василий, Григорий, Дмитрий, Давид, Константин, Николай, Михаил, Леонид.
  • По старому стилю день ангела у Александра и Спиридона.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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