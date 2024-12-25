Рождество Христово: традиции, приметы, запреты

Православный праздник 25 декабря (7 января по старому стилю) – Рождество Христово, один из главных праздников у православных и католиков. В этом году, как и в прошлом, после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский церковный календарь, дата православного и католического Рождества совпадает. В Украине Рождество также входит в число государственных праздников.

Великий праздник посвящен появлению на свет Иисуса Христа, которого родила Пресвятая Дева Мария. Известно, что Иисус появился на свет в Вифлееме, куда Мария и ее муж Иосиф прибыли для переписи населения. Свободных мест в городе для ночлега они не нашли и остановились в пещере, где обычно ночевали пастухи c домашними животными. Именно там и родился Спаситель. Об этом чуде сообщил ангел, который спустился к пастухам с небес.

Ныне эта пещера – одна из главных христианских святынь, она находится в базилике Рождества Христова в Вифлееме. Место рождения Христа отмечено 14-конечной серебряной звездой – это символ Вифлеемской звезды, которая засияла на небе после рождения Христа и указала путь волхвам с Востока, шедшим поклониться Царю Иудейскому. В пещере также находится алтарь Рождества и придел Яслей, а сама святыня доступна паломникам.

По старому церковному календарю сегодня день памяти святого Спиридона Тримифунтского.

О чем говорят приметы на Рождество

Погодные приметы говорят о том, какую погоду ждать в ближайшее время и летом:

утром ясно – святки будут морозными;

пасмурно с утра – весна будет ранней;

солнце светит ярко – лето будет солнечное и плодородное, а на Новый год будет морозная и ясная погода.

В народе считается, что если в этот день пойдет снег, то будет благополучный год во всех смыслах.

Что нельзя делать сегодня

Рождество – особая дата и имеет ряд строгих запретов. В церковный праздник 25 декабря церковь порицает сквернословие, ругань, сплетни, зависть, лень, злость, месть.

Нельзя сегодня заниматься тяжелой работой, шитьем, рукоделием, домашними хлопотами и даже выносить мусор.

Не следует идти на кладбище, отказывать в помощи просящему, ходить на охоту, рыбалку.

Также по народным приметам в этот день не стоит надевать старую или грязную одежду, давать что-либо или брать в долг.

Что можно делать сегодня

В Рождество Христово традиционно идут в храм. В полночь Рождества совершается всенощная, а ближе к утру – литургия. В молитвах на православный праздник сегодня просят Божьей ласки и прощения, верят, что в этот день небеса открыты для всех просьб и молитв – главное, чтобы они были искренними.

В праздник принято принимать гостей или ходить в гости – за общим столом собираются родственники или близкие люди. Обязательно нужно пригласить колядников, которые ходят от дома к дому, славя Христа и хозяев.

В доме на Рождество нужно зажечь свечи – считается, что это принесет тепло в семью и сделает год счастливым. Обязательно нужно занести немного соломы – на удачу.

Разлить напитки за рождественским столом – к успеху во всех начинаниях. Но пить алкоголь, кроме красного вина в небольшом количестве, в праздник не следует.

У кого День ангела 25 декабря