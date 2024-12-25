Різдво Христове: традиції, прикмети, заборони

Православне свято 25 грудня (7 січня за старим стилем) – Різдво Христове, одне з головних свят у православних та католиків. Цього року, як і минулого, після переходу Православної церкви України на новоюліанський церковний календар, дата православного і католицького Різдва збігається. В Україні Різдво також входить до числа державних свят.

Велике свято присвячене появі на світ Ісуса Христа, якого народила Пресвята Діва Марія. Відомо, що Ісус з’явився на світ у Віфлеємі, куди Марія та її чоловік Йосип прибули для перепису населення. Вільних місць у місті для ночівлі вони не знайшли і зупинилися у печері, де зазвичай ночували пастухи з домашніми тваринами. Саме там і народився Спаситель. Про це чудо повідомив ангел, який спустився до пастухів з небес.

Нині ця печера – одна з головних християнських святинь, вона знаходиться у базиліці Різдва Христового у Віфлеємі. Місце народження Христа позначено 14-кінцевою срібною зіркою – це символ Віфлеємської зірки, яка засяяла на небі після народження Христа і вказала шлях волхвам зі Сходу, які йшли поклонитися Царю Юдейському. У печері також знаходиться вівтар Різдва і приділ Ясел, а сама святиня доступна паломникам.

За старим церковним календарем сьогодні день пам’яті святого Спиридона Триміфунтського.

Про що говорять прикмети на Різдво

Погодні прикмети говорять про те, яку погоду чекати найближчим часом і влітку:

вранці ясно – святки будуть морозними;

похмуро зранку – весна буде ранньою;

сонце світить яскраво – літо буде сонячним і родючим, а на Новий рік буде морозна і ясна погода;

У народі вважається, що якщо в цей день піде сніг, то рік буде благополучним у всіх сенсах.

Що не можна робити сьогодні

Різдво – особлива дата і має низку суворих заборон. У церковне свято 25 грудня церква засуджує лайку, сварки, плітки, заздрість, лінь, злість, помсту;

Не можна сьогодні займатися важкою роботою, шиттям, рукоділлям, домашніми клопотами та навіть виносити сміття;

Не слід йти на кладовище, відмовляти у допомозі прохачеві, ходити на полювання, риболовлю;

Також за народними прикметами в цей день не варто надягати старий або брудний одяг, давати щось або брати у борг.

Що можна робити сьогодні

На Різдво Христове традиційно йдуть до храму. Опівночі Різдва здійснюється всеношна, а ближче до ранку – літургія. У молитвах на православне свято сьогодні просять Божої ласки та прощення, вірять, що в цей день небеса відкриті для всіх прохань і молитов – головне, щоб вони були щирими;

У свято прийнято приймати гостей або ходити в гості – за загальним столом збираються родичі або близькі люди. Обов’язково потрібно запросити колядників, які ходять від дому до дому, славлячи Христа і господарів.

У будинку на Різдво потрібно запалити свічки – вважається, що це принесе тепло в сім’ю і зробить рік щасливим. Обов’язково потрібно занести трохи соломи – на удачу;

Розлити напої за різдвяним столом – до успіху в усіх починаннях. Але пити алкоголь, крім червоного вина в невеликій кількості, у свято не слід.

У кого День ангела 25 грудня