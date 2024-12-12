Церковный праздник 12 декабря: традиции, приметы и запреты в день святого Спиридона Тримифунтского

Святой Спиридон Тримифунтский: исцелял от недугов и воскрешал людей

Спиридон родился и жил на Кипре в III-IV веках. Его родители были земледельцами и скотоводами, поэтому Спиридон с детства был приучен к труду, он пас овец и коз. Так его позже и изображали на иконах – в пастушьей шапочке.

Мальчик был добрым и очень отзывчивым, за что получил дар чудотворения. Он лечил больных, изгонял бесов. Слава о нем дошла до императора Константина, и тот решил назначить Спиридона епископом города Тримифунт.

Со святым Спиридоном связано немало чудес: известно, что он не только исцелял тяжелобольных, но и оживлял умерших. В его житии говорится, что святитель молитвами предотвратил последствия страшной засухи на Кипре, он вызвал дождь и исцелил домашних животных, не дав людям погибнуть от голода. Также Спиридон вылечил императора Константина, который умирал от тяжелой болезни. Однажды епископу довелось воскресить умершего младенца – к Спиридону пришла его мать и умоляла вернуть долгожданного ребенка. Святой оживил младенца, а потом вернул к жизни и мать, которая сама чуть не умерла от увиденного.

Сам Спиридон заранее знал о своей смерти. Накануне он много молился и призывал любить Иисуса Христа и своих ближних. Похоронен святитель в храме Святых апостолов, в Тримифунте.

В конце VII века, когда на Кипре случилось арабское нашествие, мощи святителя перенесли в Константинополь, а после захвата города турками честные мощи Спиридона перенесли в Эпир, а азтем на остров Корфу (греч. название острова – Керкира) в Ионическом море. Там они и хранятся сейчас в соборе Святого Спиридона.

По старому стилю сегодня – день памяти святого Парамона и еще 370 мучеников.

Приметы 12 декабря: что предвещает ясный декабрь

По приметам дня ориентируются, какой будет погода в ближайшее время:

небо с утра красное – весь декабрь будет стоять ясная погода;

с утра метель – непогода продержится неделю;

ночью на небе ярко светят звезды – будет похолодание, а если звезды тусклые – наступит оттепель.

В народе 12 декабря – праздник Спиридонов день, Спиридон Солнцеворот. Считается, что в этот день святой Спиридон уже начинает поворачивать солнце к лету и прогоняет зиму.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит носить в этот день старые вещи – они привлекут в вашу жизнь неудачи и нищету.

Также не следует отправляться в дальнюю дорогу – ничего толкового из этого не выйдет.

Нельзя злословить, гадать.

Запрещается выносить из дома мусор.

Продолжается Рождественский пост – период, когда запрещено употреблять пищу животного происхождения – мясо, яйца и молочные продукты.

Что можно делать сегодня

Святителю Спиридону молятся о здоровье своих детей, близких, просят содействия в браке. Он считается покровителем тех, кого несправедливо осудили или обвинили, оберегает от тревоги, нищеты и болезней.

В этот день в старину старались не работать, делали небольшую передышку, а днем ненадолго проветривали дом – чтобы воздух и солнце прогнали зло и беды.

У кого День ангела 12 декабря