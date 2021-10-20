В Одессе возводят новый арт-объект. Как гласит пояснительная табличка, это будет «действующий макет Воронцовского маяка». С ходом строительных работ можно ознакомиться в мини-скверике на углу улиц Черняховского и Маршала Говорова. И то, что мы успели увидеть, дает подсказку: тут все очень даже по-одесски и не без юмора.

На углу Черняховского и Маршала Говорова ожидается маленькое чудо

Судите сами. Та самая табличка вещает, что Воронцовский маяк-2 должен появиться в ноябре этого года. При этом делается оговорка, что «Пизанская башня строилась почти 200 лет. Так что у автора все еще впереди»…

Задавшись вопросом, «шо же это за намеки», оценили мы чувство юмора местных жителей. Оценивание усилилось, когда мы увидели сам будущий объект в стадии строительства.

«Ушел на базу, приду, когда вернусь» – так гласит мини-плакатик на самом недостроенном объекте. Впечатление усиливает (и вызывает соответствующие эмоции) портрет Гагарина над этим самым «ушел на базу»…

Оазис по-одесски: скверик в морских тонах

О том, что с чувством юмора и тягой к прекрасному у местных жителей все в порядке, мы убедились еще в 2018 году, когда познакомились с тем, что они «вытворили» (в самом позитивном смысле) в этом самом скверике.

Тогда «Одесская жизнь» рассказывала, как живущие в доме №12 по улице Маршала Говорова одесситы преобразили эту зеленую зону, превратив ее в морской сказочный городок. Даже деревья тогда здесь «приодели» в тельняшки. Газон (он же мини-сквер) стал настоящим маленьким оазисом среди каменных джунглей.

Ну а мы будем дожидаться, когда же здесь появится «действующий макет Воронцовского маяка». Очень, правда, смущают сроки строительства Пизанской башни…

«Одесская жизнь» об одесских арт-объектах:

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