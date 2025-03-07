На месте обстрела побывал корреспондент “Одесской жизни”.

Люди осматривают последствия разрушений.

Местный житель Александр рассказывает, что прилет был в соседний дом, он сильно горел. Свой дом он потушил огнетушителем, но впоследствии пламя перекинулось. Его дом сгорел полность вместе с документами.

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Сегодня утром, 7 марта, Одесщина пострадала также от ракетных обстрелов. В результате падения обломков сбитой ракеты, повреждены 16 частных домов в Подольском районе.

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