На месте обстрела побывал корреспондент “Одесской жизни”.
Люди осматривают последствия разрушений.
Местный житель Александр рассказывает, что прилет был в соседний дом, он сильно горел. Свой дом он потушил огнетушителем, но впоследствии пламя перекинулось. Его дом сгорел полность вместе с документами.
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Сегодня утром, 7 марта, Одесщина пострадала также от ракетных обстрелов. В результате падения обломков сбитой ракеты, повреждены 16 частных домов в Подольском районе.
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