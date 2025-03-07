Об этом сообщили руководитель Одесской ОВА Олег Кипер и Одесская областная прокуратура.

В результате возникло возгорание частного одноэтажного жилого дома, другие дома повреждены. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

По данным прокуратуры, 6 марта поздно вечером вооруженные силы рф атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа «Shahed-136». Под ударами были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

Повреждены и разрушены по меньшей мере 10 частных домов в пригороде Одессы, хозяйственные постройки, газопровод и автомобили.

Из-за атаки врага без электроснабжения осталось более двух с половиной тысяч местных жителей.

В ночь на 7 марта россияне запустили по Украине ракеты с моря и стратегических бомбардировщиков. По данным мониторов, атака Калибрами продолжалась примерно до 4:30, затем по Украине продолжали лететь запущенные с Ту-95 ракеты.

Взрывы слышали от востока до запада Украины: от Харькова до Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что целью массированного ракетно-дронового удара снова стала энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах.

Это самая массированная атака РФ по энергетике за последние недели, происходящая на фоне давления США на Украину для переговоров с Россией.

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