По данным следствия, к диверсии причастны двое юношей в возрасте 17 и 18 лет. Они были завербованы через Телеграмм-каналы, где им предложили деньги за выполнение задания. Куратор из России предоставил им четкие инструкции по подготовке и реализации преступления. Их целью было разобрать часть рельсов и вставить металлические предметы в стыки, чтобы вызвать аварию.

Операция по задержанию подозреваемых прошла ночью. На момент задержания они еще не успели завершить подготовку диверсии. В СБУ отмечают, что этот случай связан с предыдущими террористическими атаками, организованными российскими агентами. Координатором обоих терактов был представитель спецслужб РФ, которого разыскивают украинские правоохранители.

Сейчас юношам объявлено подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 113 (диверсия в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 111 (государственная измена). За эти преступления им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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