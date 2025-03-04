Как сообщили в управлении СБУ в Одесской области, общаясь в «Чат-рулетке», 55-летний мужчина сообщал координаты дислокации украинских подразделений и военной техники, а также детали устройства блокпостов.
Впоследствии одну из таких записанных бесед он выложил на видеохостинг, не учитывая, что распространение подобной информации в условиях военного положения запрещено законом. В результате сотрудники СБУ в Одесской области установили и задержали злоумышленника.
Ему сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или расположении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения).
Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Читайте также:
- Российские спецслужбы готовили взрыв в Одессе;
- Работали на российские спецслужбы: в Одесской области задержали «железнодорожных» поджигателей (видео);
- Шпионил за кораблями: в Одессе задержали очередного агента ФСБ.