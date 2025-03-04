Как сообщили в управлении СБУ в Одесской области, общаясь в «Чат-рулетке», 55-летний мужчина сообщал координаты дислокации украинских подразделений и военной техники, а также детали устройства блокпостов.

Впоследствии одну из таких записанных бесед он выложил на видеохостинг, не учитывая, что распространение подобной информации в условиях военного положения запрещено законом. В результате сотрудники СБУ в Одесской области установили и задержали злоумышленника.

Ему сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или расположении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения).

Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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