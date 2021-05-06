В Одессе 11-летняя девочка разыграла свое похищение: стоит ли «пороть» «шутницу»?

Вечером 5 мая одесское информпространство взорвалось новостью: прямо в центре города похитили ребенка! Неизвестные схватили 11-летнюю девочку на улице Пушкинской, затащили в багажник авто и повезли в неизвестном направлении. Но девочка «не растерялась» и успела набрать 102. Полицейские тоже не растерялись и быстро ввели план «Перехват» для поиска похитителей. И можно без преувеличения сказать, что на ноги подняли почти всю полицию Одесской области.

Однако в тот же вечер выяснилось, но никакого похищения на самом деле не было – девочка просто «пошутила».

И тут соцсети, что называется, «взорвались». И те, кто до этого жаждал всех возможных кар похитителям ребенка, тут же переключились на саму «шутницу». И самое мягкое, что «посоветовали» родителям девочки – «выпороть как следует». Но были и более «грязные» комментарии…

Сегодня ситуацию прокомментировал заместитель начальника отдела ювенальной превенции Главка Нацполиции в Одесской области Дмитрий Ревун.

Как отмечает Ревун на своей странице в Facebook, поступок ребенка, несомненно, порицаем и «такие действия не являются нормой и за ними следует юридическая ответственность». Но есть одно большое «но» и касается оно не девочки-подростка, а реакции на произошедшее некоторых взрослых. При этом он замечает, что призывы бить и всячески унижать ребенка исходят в основном от людей почтенного возраста.

«Вот что бы я декоммунизировал в первую очередь, так это совковую насильственную логику, которая просто въелась в сознание этих людей. Читать эту дичь, это как наблюдать результаты нечеловеческого эксперимента, когда люди, воспитанные ремнем и унижениями, транслируют свою боль на следующие поколения», – написал Дмитрий Ревун.

По его словам, было бы неплохо, если бы в нашем обществе работал «механизм мониторинга любителей розги и ремня».

«Человек, озвучивающий такие призывы, точно нуждается в коррекции своих намерений. Идеально: призвал публично к насилию над ребенком – будь готов ответить за свои слова, будь готов к тому, что завтра приедут и проверят, как ты воспитываешь своих детей. Так это работает в развитых странах», – добавил замначальника отдела ювенальной превенции.

А наиболее рьяным товарищам он порекомендовал посмотреть канал Discovery с тем, чтобы «хотя бы перенять модель поведения животных, которые за ошибки своих детей не избивают различными предметами».

Вчера 11-летняя девочка решила пошутить и сообщила в полицию о собственном похищении.

Да, такой шуткой она подняла на… Опубликовано Дмитрием Ревуном Четверг, 6 мая 2021 г.

А в полиции, между тем, составили на родителей не похищенной «шутницы» протокол по статье 184 Уголовного кодекса (невыполнение родителями обязательств по воспитанию детей). Теперь ждет их немалый штраф.

А что вы думаете по этому поводу?

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Фото: Трибуна.com