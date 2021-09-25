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За что просил прощения на коленях юный поджигатель храма на Одесчине – детали громкого ЧП

За что просил прощения на коленях юный поджигатель храма на Одесчине – детали громкого ЧП

Стали известны новые подробности резонансного происшествия в селе Иванчанка Болградского района Одесской области, где 12-летний школьник поджег местный храм.

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Напомним, правоохранителям мальчик рассказал, что таким образом он якобы отомстил сыну священника, настоятеля этого храма, за то, что тот постоянно его обижал.

Однако позже малолетний поджигатель признался, что такое оправдание он просто выдумал, и никаких издевательств на самом деле не было, в сюжете «Сегодня».

Как выяснилось, школьник периодически воровал телефоны, еду и деньги из церкви, а деньги тратил на сладости. В тот день он также пришел посмотреть, есть ли деньги, но там ничего не было. Как он устроил пожар, мальчишка не помнит.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье об умышленном повреждении имущества. Но так как виновник не достиг возраста ответственности, полицейские составили административный протокол на его родителей. Их могут оштрафовать на 10 тысяч гривен.

В итоге мальчик вместе со своей бабушкой стали на колени перед односельчанами возле церкви, чтобы попросить прощения. Люди не могли сдержать слез.

Как сообщалось, в августе прошлого года в Одессе горел мужской монастырь УПЦ МП. Священники не сомневаются, что это был умышленный поджог, который, по одной из версий, могли устроить недовольные массовыми мероприятиями в пасхальные праздники, которые проходили здесь во время карантина.

Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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