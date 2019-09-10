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Новости Одессы и Одесской области

Ройтбурд назвал митинг в Одессе «культурным майданом Украины»

Ройтбурд назвал митинг в Одессе «культурным майданом Украины»

Уволенный директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд убежден, что акция у стен областного совета переросла в нечто большее, чем просто требование восстановить его в должности.

«Что это было? Это был культурный майдан Украины. Специально на него приехало множество киевлян, львовян, жителей других регионов. Некоторые из них – мои друзья, с некоторыми я не знаком», – написал А.Ройтбурд на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что на митинг пришло около 1,5 тыс. человек – «он стал одной из самых массовых непроплаченных акций протеста в постмайданной Украине».

«Это было в общем-то не про Ройтбурда, и даже не про музей. Это было против рудиментов совка, против коррумпированной Украины, выстроенной как консенсус региональных баронов. Люди вышли не за тарифы, зарплаты и даже не против очередной варварской застройки. Люди вышли отстаивать свои ценности и протестовать против унижения их человеческого достоинства», – заявил А.Ройтбурд.

По его словам, на акцию пришли «красивые умные лица», митинг сопровождался креативными слоганами, атмосферой свободы и любви.

А.Ройтбурд подытожил, что этим митингом Одесса показала, что она была и остается городом европейской культуры.

Напомним, Одесский художественный музей привлек к себе особое внимание после скандального увольнения директора Александра Ройтбурда. На митинг в его поддержку в Одессе вышло более тысячи человек. На сайте президента Украины идет сбор подписей за восстановление А.Ройтбурда в должности. За короткий период руководства музеем ему удалось значительно повысить посещаемость музея, привлечь средства инвесторов для реставрации залов и картин и др.

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