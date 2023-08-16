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Женщина родила двойню по дороге в больницу в Одесской области (видео)

Женщина родила двойню по дороге в больницу в Одесской области (видео)

В Одесской области женщина родила двух мальчиков в карете скорой помощи. Младенцы были в тяжелом состоянии, но их удалось спасти благодаря профессионализму медиков. Об этом рассказали в Одесском областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Экстренную помощь вызвали для 38-летней жительницы Березовского района. У женщины начались роды на 25-й неделе беременности. По дороге в больницу родились двое недоношенных мальчиков в тяжелом.

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Один закричал сразу, другой нуждался в сердечно-легочной реанимации, которая была безотлагательно проведена бригадой наших коллег, после чего малыш начал дышать самостоятельно.

Благодаря искусным и профессиональным реанимационным действиям бригады в составе фельдшеров Л. Максимюк и Н. Можайцевой и водителя Д. Селиванова, обоих детей доставили в роддом в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что супруга бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в 2022 году стал почетным гражданином Одессы, родила ему четвертую общую, а в общей сложности восьмую по счету ребенка.

Фото и видео: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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