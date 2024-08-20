Новости Одессы и Одесской области

В Одессе молодая женщина родила ребенка на скамейке в сквере

В Одессе молодая женщина родила ребенка на скамейке в сквере

19 августа 2024 года на Древней площади в Одессе 21-летняя жительница Белгород-Днестровского района родила девочку на лавке возле магазина «Конфискат».

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

Сейчас мать и новорожденная чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

По словам представителей департамента, вчера Одесса стала свидетелем неожиданного, но трогательного события. На Древней площади, возле магазина «Конфискат», 21-летняя жительница Белгород-Днестровского района родила девочку.

Женщина находилась на 40-й неделе беременности и приехала в Одессу, чтобы быть ближе к мужу накануне родов. Однако малыши решили появиться на свет раньше, чем планировалось.

Родила на Старосенной

Состояние мамы и новорожденной медики оценивают как стабильное, они чувствуют себя хорошо.

Сейчас молодая мать и новорожденная девочка находятся под пристальным наблюдением медиков одного из одесских лечебных учреждений. Их состояние оценивают как стабильное, они чувствуют себя хорошо.

Департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации пожелал роженице и ее маленькой дочери быстрого восстановления и крепкого здоровья. «Пусть каждый день приносит в ваши семьи тепло, любовь и вдохновение, а маленькая девочка растет сильной, умной и счастливой под мирным небом и теплым солнцем», — говорится в сообщении.

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