Новости Одессы и Одесской области

Водители одесской экстренки овладели новой профессией

Водители одесской экстренки овладели новой профессией

29 водителей Одесской скорой помощи получили сертификаты экстренных медицинских техников. Теперь они будут работать бок о бок с медиками на передовой спасения.

Об этом сообщили в Центре Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф Одесской области.

Первыми выпускниками стали водители областного Центра, которые прошли трехмесячное обучение в Сумском медицинском колледже и успешно сдали экзамены. Это стало возможным благодаря программе развития ООН, Европейского союза и программе EU4Recovery.

Отныне 29 вчерашних водителей скорой будут не только управлять автомобилем, но и участвовать в оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим во время вызовов. Это значительно расширит возможности наших медицинских команд и улучшит доступ населения к качественным медицинским услугам.

экстренные медтехники

Как отметил новый руководитель Центра экстренной медпомощи Эдуард Кика, это решение является своевременным и необходимым для функционирования бригад экстренки в нынешних условиях. Он добавил, что водители и раньше никогда не стояли в стороне, когда речь шла о помощи пациентам, однако сейчас эта помощь уже будет профессиональной, ведь водители фактически овладели новой профессией.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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