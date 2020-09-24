Одесская филармония может повысить свой статус

Одесская филармония может получить статус “национальной”. Он может упростить получение финансирования для капитального ремонта здания филармонии.

Об этом по результатам визита в Одессу министра культуры Украины Александра Ткаченко сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

“Один из вариантов: предоставить статус “национальной” Одесской филармонии и предусмотреть средства на реконструкцию в государственном бюджете – для этого нужна поддержка местных депутатов (по всей видимости, речь идет о нардепах от Одессы – ред.). В свое время так сделали с Одесским оперным театром – одной из главных жемчужин региона”, – написал Куций на своей странице в “Фейсбук”.

Відвідали з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком нашу Одеську філармонію. Велична та… Gepostet von Максим Куций am Donnerstag, 24. September 2020

Ранее сообщалось, что Одесскую филармонию отреставрируют по президентской программе. Напомним, что это единственная концертная площадка такого уровня на юге Украины. Сам ремонт может быть завершен через два года.

Деньги на разработку проекта выделят из областного бюджета в 2021 году. Сооружение, возведенное в конце XIX века, требует немедленного капитального ремонта.