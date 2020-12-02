Решение о локдауне в Украине 2 декабря не примут, – министр

Министерство здравоохранения не будет выносить выносит вопрос локдауна в Украине на заседание Кабинета министров сегодня, 2 декабря. Соответственно, в ближайшие дни официального решения еще не будет.

Об этом заявил накануне в телеэфире министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, отвечая на вопрос ждать ли украинцам в среду решения Кабмина о введении в стране полного локдауна, Степанов ответил: «Нет, не ждать. Мы такое предложение на заседание правительства не вносили».

По его словам, предложения Минздрава Кабмину не касаются карантинных ограничений.

«Там есть постановления о выделении средств лабораторным центрам» – пояснил Степанов.

Он также добавил, что проект решения о локдауне еще даже не готовили, и подчеркнул, что о нем будет сообщено предварительно за 7-10 дней.

Ранее стало известно, что Минздрав не будет рекомендовать правительству продлевать в стране карантин выходного дня, действовавший в ноябре.

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