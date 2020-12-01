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Локдаун в Украине: смогут ли одесситы пользоваться пассажирским транспортом?

Локдаун в Украине: смогут ли одесситы пользоваться пассажирским транспортом?

Ограничение движения пассажирского транспорта не рассматривается во время консультаций о введении локдауна в Украине. 

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Об этом в эфире “Сніданку з 1+1” рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения по функционированию различных отраслей, транспорт оставался работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим”, – сказал Криклий.

Напомним, что во время весеннего карантина отменяли движение поездов и автобусов между населенными пунктами.

Криклий также сообщил, что финальных дат введения локдауна пока нет.

Ранее сообщалось, что его могут ввести с 24 декабря по 15 января.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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